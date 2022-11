Atualidades / Romance

Bruno Cabrerizo faz rara aparição com a nova namorada após término com Carol Castro

Bruno Cabrerizo surge com a nova namorada em tarde de jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar

CARAS Digital Publicado em 28/11/2022, às 18h32

Bruno Cabrerizo - Fotos: Webert Belicio / Agnews