Brunna Gonçalves relembra inicio de namoro com Ludmilla com foto antiga

Nos stories de seu Instagram, a dançarina Brunna Gonçalves relembrou o início de seu namoro com Ludmilla ao revisitar foto antiga; confira!

Nesta noite de terça-feira, 19, a dançarina Brunna Gonçalves se divertiu ao responder perguntas de seus seguidores. Através dos stories do Instagram, a ex-BBB relembrou looks, sonhos e realizações em sua vida. E é claro que a sua amada, a cantora Ludmilla, iria aparecer entre as lembranças.

Um dos internautas pediu uma foto lá do início do relacionamento entre as duas, que se iniciou em 2018, mas somente se tornou público após seu casamento em 2019. "Primeira foto de 1 mês de namoro com a Lud", escreveu seguidor. E Brunna prontamente atendeu ao pedido.

No registro, as duas apareceram juntinhas e com carinha de bebê. Ludmilla estava usando um cabelo roxo, enquanto Brunna ainda apostava em sobrancelhas bem marcadas e piercing no nariz. Nos stories, ela relevou que não sabe ao certo quando elas começaram a namorar.

"Não temos data de namoro, eu conto do primeiro dia que a gente ficou e essa foto aqui tinha feito 2 meses do nosso primeiro beijo", revelou a dançarina. Ludmilla e Brunna estão casadas há quase quatro anos, mas vale lembrar que elas se conhecem desde 2015, quando a ex-BBB passou a integrar o balé da cantora.

Confira a foto:

Foto: Reprodução / Instagram

Ludmilla e Brunna Gonçalves curtem passeio em Angra

No último dia 11, a cantora Ludmilla apareceu em seus stories para mostrar que estava em clima de romance com sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves. Juntinhas, elas curtiram o dia ensolarado em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Em clima de romance, o clique teve direito a foto de beijo para o Instagram. Em outro registro, Lud também apareceu posando na beira do barco esbanjando boa forma em um biquíni branco. O descanso vem depois da participação de Lud em um festival de música na cidade de São Paulo, cuja performance contou com uma produção de R$ 3 milhões, com banda completa, 30 bailarinos e troca de figurinos.

