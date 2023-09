Em clima de romance, Ludmilla e Brunna Gonçalves curtem passeio em Angra

Ludmilla e Brunna apareceram curtindo um passeio de barco nesta segunda, 11

Ludmilla apareceu em seus stories do Instagram, nesta segunda-feira, 11, para mostrar clique em clima de romance com a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves. As duas estão curtindo o dia ensolarado aproveitando o descanso.

Em clima de romance, o clique teve direito a foto de beijo para o Instagram. Em outro clique a musa também apareceu posando na beira do barco esbanjando boa forma em um biquíni branco.

O descanso vem depois da participação de Lud em um festival de música na cidade de São Paulo, a performance da cantora contou com uma produção de R$ 3 milhões, com banda completa, 30 bailarinos e troca de figurinos. O nome da artista foi o assunto mais comentado do mundo no Twitter até três horas depois da apresentação.

O show também teve participação de Brunna Gonçalves, que seguiu no ballet de Lud por pouco tempo depois de assumirem o namoro, em 2019. Atualmente, a ex-BBB sobe ao palco como a musa inspiradora de Maldivas.

Foto: Reprodução / Instagram

Brunna Gonçalves fala sobre ciúmes de Ludmilla em cenas de beijo de clipes

No fim de julho, a dançarina Brunna Gonçalves foi questionada se sente ciúmes de sua namorada, a cantora Ludmilla, em cenas de beijo presentes no clipe dela. Em conversa com seus seguidores nas redes sociais, a ex-BBB admitiu que sente sim um "ciúmes bobo" e aproveitou para explicar como funciona a dinâmica do casal nesses momentos.

“Você aceita quando a Lud faz clipe com homens e mulheres e beija? Não tem ciúmes?”, perguntou uma internauta por meio de uma caixinha de perguntas no Instagram. “Sinto um ciúme bobo, mas sei que é tudo muito profissional e com muito respeito. Ela sempre me pergunta antes se eu vou me sentir confortável ou não. É o trabalho dela, então meu apoio sempre terá”, explicou Brunna.

Em janeiro deste ano, a cantora Ludmilla lançou o clipe de sua faixa Sou má, em colaboração com as rappers gêmeas Tasha e Tracie. Na gravação, a namorada de Brunna taca um beijão digno de cinema na influenciadora digital Gabriela Versiani, que hoje namora o cantor sertanejo Murilo Huff.