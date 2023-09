Bruna Marquezine não teria feito tatuagem em homenagem a Neymar Jr.

Após notícias sobre tatuagem de Bruna Marquezine, fãs se revoltam e atriz curte comentários explicando origem do desenho

Nos últimos dias, após exibir suas tatuagens em um vídeo para uma revista norte-americana, a atriz Bruna Marquezine virou assunto ao exibir o coração no dedo, mesmo desenho feito por Neymar Jr. na época em que namoraram. As notícias então geraram revolta nos fãs, que logo esclareceram a história.

Segundo os fieis seguidores da artista, ela teria feito o coração no dedo entre 2013 e 2014, quando ela começou a se relacionar com o futebolista. Em 2018, Neymar fez o coração igual ao da amada, contudo, meses depois o relacionamento chegou ao fim.

Bruna Marquezine chegou até a curtir várias publicações explicando que a tatuagem foi escolhida por ela por gostar de corações e desenhá-los em vários lugares.

É bom lembrar que em meados de novembro do ano passado, o tatuador do jogador revelou que o atleta escondeu o desenho que fez na época em que namorava com a atriz, quando participou do quadro Acredite Em Quem Quiser do Domingão com Huck, na Globo.

Veja a repercussão:

A imprensa brasileira só passa vergonha , a Bruna Marquezine deixou bem claro na época o significado da tatuagem de coração no dedo. 🗣 https://t.co/7RncH7UnAo — Erikkalux (@ErikalucianaSo1) September 23, 2023

Bruna Marquezine tem essa tatuagem desde 2014 e Neymar veio fazer a dele meses antes do namoro dos dois acabarem em 2018.

O mal da imprensa brasileira que eles antes de publicar uma matéria não pesquisa a fundo o real da história.

Não existe esse negócio de que fizeram juntos. pic.twitter.com/igWTgxJNcZ — fcbrumarquezine (@mary_252627) September 23, 2023

Quem acompanha a Bruna Marquezine sabe q a tatuagem dela no dedo anelar nunca foi "com o neymar" ela fez em 2013/14. Em 2018 ele foi e fez uma igual em um dedo aleatório. Nunca foi com ele ou pra ele. E os grandes veículos BR alimentando essa narrativa mentirosa. — t. (@ittnna) September 23, 2023

Bruna Marquezine revela valor milionário de seu cachê para Besouro Azul

Bruna Marquezine se tornou mais uma brasileira a desbravar os projetos internacionais de cinema com seu papel em Besouro Azul, novo filme da DC Comics. A atriz interpretou Jenny Kord, dupla do herói Jaime Reyes (Xolo Maridueña).

Segundo o site The Hollywood Reporter, Bruna Marquezine teria recebido US$ 170 mil de cachê, cerca de R$ 830 mil . Maridueña, ator principal de Besouro Azul, teria desembolsado US$ 850 mil, o que equivale a R$ 4 milhões na cotação atual.

A publicação explica que, por a atriz ser estreante em Hollywood seu salário seria mais baixo, mesmo que em um papel de destaque. Atores que estão começando a carreira costumam ganhar entre US$ 150 mil e US$ 300 mil, o que varia entre R$ 720 mil e pouco mais de R$ 1 milhão.