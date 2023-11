Bruna Marquezine é recebida aos gritos por fãs no show de Taylor Swift

No show de Taylor Swift em São Paulo, Bruna Marquezine é recebida aos gritos por seus fãs, que reviveram seu meme sobre "livramento"; confira!

No último domingo, 26, a cantora Taylor Swift realizou o último de seis shows da The Eras Tour no Brasil. A noite de encerramento em São Paulo contou com a presença de diversas celebridades, incluindo a atriz Bruna Marquezine, que recentemente estreou em Hollywood com o filme Besouro Azul, da DC.

No estádio, a artista foi recebida pelo público, que logo se uniu em um coro para celebrar a sua presença. Na ocasião, eles lembraram um de seus memes, que viralizou após sua participação no programa De Frente Com Blogueirinha. Em coro, o público gritou: "Livramento".

Com a festa, Marquezine se divertiu e caiu na risada com os fãs. No entanto, a internet teve opiniões divididas sobre o momento. Alguns adoraram a reação e se divertiram com a atriz. "A de adorei kkkkkkkkkkkkkk", "A maior", disseram alguns. Já outros não gostaram muito do coro. "Não esquece o menino Ney nunca", disparou um.

Confira o vídeo:

a bruna marquezine tá aqui e o pessoal começou a gritar “livramento” e ela morrendo de rir kkkkk pic.twitter.com/RK77CXsZaQ — julinha (@julhx) November 26, 2023

Bruna Marquezine viraliza ao falar sobre "livramento"

Durante sua participação no programa De Frente Com Blogueirinha no fim de outubro, a atriz Bruna Marquezine viralizou com um momento engraçado na entrevista. Durante sua conversa com a influenciadora digital conhecida como Blogueirinha, a artista caiu na risada ao ser questionada sobre o seu passado.

A apresentadora finalizou o seu programa com uma pergunta rápida para a estrela do filme Besouro Azul: "Um livramento?". Logo em seguida, as duas tiveram uma crise de riso e Bruna ficou sem palavras para responder à entrevistadora. "Primeira coisa [que vem na sua cabeça]", incentivou Blogueirinha.

"Primeira coisa? Eu não sei, eu estou cansada. Deixa eu pensar em uma segunda", disse a famosa, tentando recuperar seu fôlego e sem realmente responder à pergunta. Porém, os internautas logo apontaram qual seria o suposto "livramento" de Marquezine. "A indireta silenciosa pro Neymar kkkkkk", disse um deles.