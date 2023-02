Bruna Marquezine dispensa parte de baixo e escandaliza ao deixar bumbum à mostra

De body cavadinho, a atriz Bruna Marquezine fez pose ousada ao dispensar parte de baixo do look

Poderosa é ela! Na noite da última quinta-feira, 09, a atriz Bruna Marquezine (27) causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar mais um registro pra lá de ousadíssimo em que aparece com o bumbum todo de fora.

Através dos stories de seu Instagram a artista mostrou toda sua beleza ao dispensar a parte de baixo do look. Para a produção, a morena elegeu uma jaqueta cravejada de brilhantes da grife Alexandre Vauthier.

Esbanjando todo o seu poder de sedução, Bruna dispensou a parte de baixo e posou apenas com um body preto, meia-calça e uma bota de salto alto bem extravagante.

Com as pernas torneadas completamente à mostra, a ex-namorada de Neymar (31) deixou o bumbum redondinho em evidência e ostentou o corpão curvilíneo na web.

Ainda na última semana, Bruna Marquezine surgiu em um registro com os amigos na festa pós-Grammy, que aconteceu em Los Angeles, nos EUA.

VEJA O STORY DE BRUNA MARQUEZINE:

Foto: Reprodução/Instagram

VERÃO!

Recentemente,Bruna Marquezine compartilhou na web diveras fotos da viagem que fez no começo do ano de 2023. Em seu perfil oficial no instagram, a atriz encantou seus fãs com cliques de seu corpo escultural, paisagens belíssimas e muito mais.

“Eu sinto tanta saudade de espetinho de camarão, caipirinha de seriguela, praia com lua cheia e sacolé de cupuaçu…”, escreveu na legenda da publicação.

A atriz de Besouro Azul, da DC Comics aparece em algumas das fotos, esbanhando seu corpão escultural e cheio de curvas belíssimas com alguns biquínis, sendo um laranja, onde completa o look com o chapéu, e em outra com um biquíni de crochê, deitada no barco.