Bruna Marquezine aproveita festa pós-Grammy com Sasha Meneghel

Bruna Marquezine aproveitou noitada em LA com os amigos famosos

Bruna Marquezine (27) apareceu em um registro na festa pós-Grammy, que aconteceu em Los Angeles, nos EUA, na noite de domingo, 5.

A atriz curtiu o after da premiação com a melhor amiga, Sasha Meneghel, e o marido dela, João Figueiredo. Na foto publicada pela modelo brasileira Mari Fonseca aparecem ainda a biomédica Jocelyne Miranda e a estilista Konner.

Os fãs da atriz notaram a ausência do ator norte-americano Xolo Maridueña (21), com quem especulam que a atriz vive um relacionamento não assumido publicamente desde o ano passado. Eles contracenaram no filme "Besouro Azul" da DC, que será lançado em agosto deste ano.

Apesar de não assumirem o relacionamento, o casal também nunca negou o envolvimento. Xolo mora em Los Angeles, nos EUA, onde Marquezine está passando uma temporada. O ator é conhecido pelo papel na série Cobra Kai.

Em Janeiro a atriz deixou seus seguidores nostálgicos, em suas redes sociais, Bruna surgiu em uma publicação com uma montagem, onde aparece com uma foto sua dos tempos em que vivia a personagem Salete, na novela Mulheres Apaixonadas.

Ex-affair de Bruna Marquezine está com um novo affair

Na última terça-feira, 31, a atriz Grazi Massafera e o modelo Marlon Teixeira entregaram que estão em uma viagem romântica juntinhos após trocarem flertadas nas redes sociais.

O novo casal está curtindo dias de folga na Chapada Diamantina, na Bahia. A artista foi a primeira a compartilhar um clique em um dos pontos turísticos do local, com direito a localização; logo em seguida, o novo affair fez o mesmo.

Apesar de não esconderem o destino, os pombinhos não chegaram a publicar cliques em que aparecem juntinhos, mas isso não impede o casal de trocarem comentários apaixonados nas publicações.

O modelo ficou babando nas fotos de biquíni que a atriz publicou durante sua viagem pela Bahia. “Oo Rita”, escreveu Marlon, completando com um emoji de espanto e outro babando pelas fotos.