Bruna Marquezine ameaça vazar música inédita de Priscilla Alcântara e cantora rebate

Atriz Bruna Marquezine ameaça publicar indevidamente música da cantora Priscilla Alcântara e artista responde

Nesta terça-feira, 21, a atriz Bruna Marquezine (27) instigou os fãs ao falar que iria vazar uma música da cantora Priscilla Alcântara (26) sem a permissão da artista. A atriz perguntou para os seguidores como ela poderia disponibilizar o trabalho da amiga sem sua permissão e acabou sendo respondida pela própria famosa.

“Como que se vaza música?”, perguntou Bruna. Nos comentários da publicação, alguns seguidores aproveitaram para colocar lenha na fogueira, chegando até a ensinar a atriz a repassar o material inédito, sem se envolver tanto.

“Bru, pode mandar o áudio de Gringo [a música ainda não lançada pela cantora] no meu e-mail. Eu prometo não falar que foi você quem vazou”, brincou uma internauta, colocando seu e-mail junto da mensagem. “Vocês são muito traiçoeiros”, respondeu Priscilla, ao ver os fãs tentando ajudar Bruna.

Priscilla ainda falou diretamente com Bruna: “Eu vou quebrar sua cara”, brincou. Algum tempo depois, a atriz parecia não satisfeita em causar com a amiga, e pediu ajuda jurídica para não se queimar. “Se eu vazar, vocês pagam os processos? Racham os advogados comigo? Pera aí… Eu posso ser presa por isso?”, se questionou.

KKKKKKKKKKKKKK eu vou quebrar a sua cara — PRISCILLA (@PriAlcantara) February 21, 2023

Bruna Marquezine foi morar na casa de Xuxa, diz colunista:

A atriz Bruna Marquezine está morando temporariamente em um local diferente! De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, a estrela está vivendo na casa da apresentadora Xuxa Meneghel (59). A mudança aconteceu após ela vender a sua mansão no Rio de Janeiro para o cantor Michel Teló (41) e a esposa, a atriz Thais Fersoza (38). Assim, ela precisou se mudar e ainda não adquiriu um novo imóvel. Enquanto isso, Bruna está morando temporariamente no quarto que foi da amiga Sasha Meneghel (24) na mansão de Xuxa. O colunista revelou que a novidade foi contada pela atriz durante entrevista ao Quem Pode, Pod.