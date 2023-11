Bruna Biancardi se refresca no mar com as amigas após treino intenso

De passeio com as amigas pela praia, Bruna Biancardi aproveita o sol e se refresca no mar após treino intenso; confira os registros!

Em pausa da sua rotina como mãe de primeira viagem, a influenciadora digital Bruna Biancardi está aproveitando um tempinho para cuidar de si. A mãe da filha do jogador Neymar Jr está gradualmente retomando sua rotina de treinos e nesta quinta-feira, 23, ela teve uma companhia especial.

De biquíni rosa, a famosa saiu pelas ruas do litoral e aproveitou para andar de bicicleta com as amigas na orla da praia. "Mais um dia de treino. A gente tá muito focada! Nosso pelotão aqui", disse uma de suas companheiras. Bruna surgiu sorridente enquanto curtia o momento.

Logo depois, o grupo decidiu cair na água e tomar um banho de mar para se refrescar. Juntas, eles recuperaram a sua energia na água salgada. "A recompensa pós-treinos", escreveu ela nos stories de seu Instagram.

Confira os registros:

Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi compartilha o primeiro banho de banheira da filha

Na última quarta-feira, a influenciadora digital Bruna Biancardi contou que sua filha, Mavie, de 1 mês, está experienciando várias coisas novas recentemente. A segunda herdeira do jogador de futebol Neymar Jr encantou os seguidores de sua mamãe com novos registros encantadores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Biancardi contou que sua filha tomou o seu primeiro banho de banheiro. De biquíni rosa, a influencer entrou na água com Mavie e dividiu esse momento gostoso com a pequena. Na ocasião, elas aproveitaram para fazer alguns cliques fofíssimos e mostraram esse momento íntimo entre as duas

"Primeiro banho de banheira com a mamãe. Minha vida todinha", disse a morena na legenda da publicação, se derretendo pela fofura de sua bebê. Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelos registros. "Agarrada na mamãe, que linda", disse um deles. "Ai que delícia!!!!!", declarou outro. "Duuuas perfeitas", escreveu mais um.