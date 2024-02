Bruna Biancardi revela refeições durante período de amamentação

Bruna Biancardi foi às redes sociais mostrar seu prato de comida; a influencer revelou: 'Não passo fome. Às vezes repito'

Bruna Biancardi apareceu nas suas redes sociais, nesta terça-feira, 20, para compartilhar o seu cardápio do almoço durante a amamentação da bebê Mavie, sua filha com Neymar Jr, para os seus seguidores. A influencer mostrou que come bastante e não passa fome, para poder se manter saudável e forte o suficiente para cuidar da pequena de quatro meses de vida.

A influenciadora foi aos stories do seu perfil no Instagram para mostrar o seu prato de comida, composto por cuscuz marroquino, carne, shitake, milho e salada. "Bora almoçar comigo, já que vocês perguntam sempre da minha alimentação", começou. "[Vou] mostrar para vocês que eu como e bastante, tá? Sempre tive uma alimentação balanceada, mais saudável, porém vocês sabem que eu gosto de equilíbrio. Gosto bastante de um docinho (risos), que eu não abro mão".

"Hoje meu almoço é cuzcuz marroquino... Já comeram? É muito gostoso. Agora, que estou amamentando, parece que dá mais fome ainda. Aqui uma carninha... Eu gosto de prato cheio! E shitake. Eu adoro, às vezes até no café da manhã eu faço ovos com shitake e shimeji", acrescentou.

E concluiu: "Milho, já está com manteiguinha aqui, vou só colocar o sal, e uma saladinha, que é sempre bom, fibra, deixa o prato mais colorido... E é isso. Olha o meu prato. Grande, não passo fome. Às vezes repito", revelou Bruna.

Bruna Biancardi prepara surpresa no aniversário de Neymar Jr

No último dia 5, Neymar Jr completou 32 anos de vida. E para celebrar essa data especial, sua ex-namorada e mãe de sua filha, a influenciadora Bruna Biancardi, lhe preparou uma surpresa.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bruna revelou que encomendou uma roupinha especial para que sua filha com o jogador de futebol, a pequena Mavie, usasse no dia do aniversário do pai. A peça luxuosa contava com uma mensagem bordada especialmente para o craque: “Feliz aniversário, papai”, está escrito no modelito de alta-costura.

Na legenda do registro, a influenciadora digital fez questão de evidenciar que foi ela quem encomendou a surpresa: “O meu preferido. Eu pedi um body com 'Feliz Aniversário'”, disse Bruna, que se derreteu pela roupinha: “O look mais lindo de todos”, ela exaltou o trabalho da label brasileira, que já fez roupas para os herdeiros de Beyoncé.