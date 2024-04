Bruna Biancardi reage aos rumores de que Mavie teria feito uma cirurgia

A influenciadora Bruna Biancardi explica o procedimento que a filha, Mavie, passou nos últimos tempos: ‘Não foi uma cirurgia’

A influenciadora digital Bruna Biancardi se pronunciou nas redes sociais após surgirem rumores de que a filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr, teria feito uma cirurgia. Nos stories do Instagram, ela contou que a herdeira passou por um procedimento para correção do freio da língua e que não foi uma cirurgia.

Bruna disse que foi um procedimento feito em consultório e que é algo comum de ser feito nos bebês. "Saiu em alguns lugares sobre o procedimento que a Mavie fez do freio da língua, né. Gente, é uma coisa normal, vários bebês fazem isso, inclusive na hora que nascem. Eu ia até comentar sobre isso, ia chamar os profissionais que estão nesse procedimento para informar vocês, até para mães saberem. Era um assunto que eu não fazia noção da importância de ter uma fono na hora do parto. Eu queria contar para vocês mais para a frente, quando passasse tudo, mas vou falar, também não vou fazer isso. Estou cansada desses abutres da internet, então mais um assunto que não vou falar aqui”, disse ela.

Então, ela contou que a herdeira está bem e que não vai se envolver em polêmicas. "Ela está bem, está ótima. Não foi uma cirurgia, é um procedimento que faz no consultório da dentista. Cliques, né. Eu prefiro manter a minha vida pessoal entre as pessoas que são dia minha vida pessoal. Não contem comigo para ficar aqui sempre metida em polêmicas, falando de um assunto e de outro só para curar a curiosidade alheia. Eu tenho zero paciência com isso e me importo zero com o que pensam”, declarou.

Por fim, ela negou os rumores de que teria comprado uma mansão em São Paulo. "A internet tem certeza absoluta de coisas que elas não tem a menor noção. Por exemplo, hoje está saindo em todos os lugares que eu comprei uma casa. Eu não comprei casa nenhuma, gente. Nem o lugar que estão falando que é a casa está certo”, comentou.

Neymar Jr fez pedido para Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr surpreendeu os fãs ao mostrar uma imagem de sua ex-namorada Bruna Biancardi, que é a mãe de sua filha, Mavie, nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 4, eles estavam na mesma casa e ele decidiu fazer um pedido publicamente para a jovem.

O atleta gravou um vídeo de Bruna deitada em um sofá e pediu para ela voltar a segui-lo no Instagram. “Dá pra tu voltar a me seguir aí, por gentileza?”, disse ele. E ela disse para ele fazer uma enquete.

Então, ele fez a enquete com a pergunta: “E aí, volta a me seguir?”. As duas opções eram: Sim, a paz reinou, e Não, vamos pra rivalidade.

Vale lembrar que Neymar e Bruna anunciaram a separação poucas semanas após o nascimento da filha deles, Mavie, que está com 5 meses de vida. Apesar do fim do namoro, eles têm uma boa convivência e são vistos juntos em prol da filha.