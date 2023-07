Bruna Biancardi pede ajuda em nome da irmã: 'Golpes por lá'

Grávida de uma menina, Bruna Biancardi surge nas redes sociais para pedir ajuda em nome de sua irmã, Bianca Biancardi: 'Denunciem, por favor'

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é a namorada de Neymar Jr, apareceu nas redes sociais para pedir ajuda em nome de sua irmã, Bianca Biancardi. Ela contou que o perfil de sua irmã no Instagram foi hackeado e os criminosos estão aplicando golpes nos seguidores. Assim, ela pediu que as pessoas façam denúncias à rede social para que a irmã consiga recuperar sua conta.

“O Instagram da minha irmã foi hackeado e estão aplicando golpes por lá. Posso pedir uma ajuda para vocês? Denunciem o perfil dela para o hacker perder o acesso, por favor”, disse ela.

E completou: “Eu fui bloqueada pelo hacker, por isso não consigo marcar ela aqui. Se vocês conhecerem alguém que trabalhe na empresa Meta, me avisem, por favor? Não avisei antes porque a orientaçãoera que tentássemos recuperar a conta nessa madrugada. Mas como não foi possível, vamos denunciar por favor”.

Vale lembrar que Bianca Biancardi ganhou repercussão na internet e muitos seguidores após escrever uma carta sobre o cunhado, Neymar Jr. Ela criticou as atitudes do atleta em um recado e deu o que falar.

Leia o que Bianca Biancardi falou sobre Neymar Jr:

Em seu Instagram, Bianca Biancardi compartilhou um desabafo para falar sobre as atitudes do cunhado, Neymar Jr. "Eu poderia enviar isso por whatsapp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas", disse ela.

"Os comentários na foto em que assume a traição demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos 'cristãos', que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações. Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros 'querem o derrubar', enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz", disse a nutricionista.

"Ela é uma mulher muito bem-sucedida, que trabalha desde os 16 anos. Por fruto do trabalho dela (e não pelo dinheiro de ninguém), ela tem uma vida muito confortável e poderá criar a sua filha da melhor maneira possível. Ela realmente está nessa relação por amor, por querer que sua filha tenha a família unida e um pai presente, por querer que ele cuide e crie da filha que ele tanto quis fazer. Infelizmente ela está passando por tudo isso no momento que era para ser o mais feliz de sua vida. Tiraram a tranquilidade e as boas lembranças que ela precisava ter nesse momento. A decisão e escolhas dela cabem somente a ela. Nós sempre estaremos aqui! Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral", finalizou.