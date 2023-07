Bruna Biancardi comemora o aniversário da irmã após polêmica com Neymar Jr.

Durante a polêmica de traição do craque Neymar Jr, Bianca Biancardi publicou uma carta aberta detonando o cunhado

Bruna Biancardi comemorou o aniversário da irmã, Bianca Biancardi, nesta terça-feira, 18. Grávida da primeira filha de Neymar Jr, a influencer tomou café da manhã com a irmã e se declarou a ela. O momento carinhoso e o texto no Instagram ocorrem pouco menos de um mês após a aniversariante publicar uma carta aberta detonando o jogador de futebol por ironizar os prints vazados de supostos flertes após ele admitir ter traído Bruna.

"Hoje é aniversário da minha pequena (que já está tão grande). Bibi, te desejo um mundo de coisas maravilhosas, que o seu novo ano seja repleto de conquistas, amor, viagens, saúde e felicidade! Conte sempre comigo. Que Deus abençoe a sua vida! Te amo muito!", escreveu a criadora de conteúdo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Na época que as traições vieram à tona, Bianca Biancardi fez críticas ao comportamento de Neymar Jr, que partiu para o deboche ao ser exposto flertando com outras mulheres."Eu poderia enviar isso por whatsapp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá", disse ela logo na abertura do texto. No desabafo, ela critica a postura do craque e diz que é preciso que ele lide com seriedade.

"Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas", continuou.

Ela prosseguiu detonando Neymar e questionou a falta de valores da família do craque. "Os comentários na foto em que assume a traição demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos 'cristãos', que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações. Valores, compromisso e caráter não existem. Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros 'querem o derrubar', enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz", disse a nutricionista.