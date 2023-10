Britney Spears desabafa sobre nova vida em trechos de livro de memórias: “Finalmente livre”

A cantora Britney Spears comentou sobre o fim de sua tutela em trechos divulgados de seu novo livro de memórias

Nesta terça-feira, 17, a revista americana People divulgou um trecho do livro de memórias da cantora Britney Spears. Nos trechos, a diva pop comenta sobre a liberdade de poder falar de sua vida pessoal, coisa que não existia quando estava sob a tutela de seu pai.

“Finalmente é hora de levantar minha voz e falar, e meus fãs merecem ouvir diretamente de mim. Sem teorias da conspiração, sem mais mentiras – apenas eu assumindo meu passado, presente e futuro”, disse a artista em conversa com a revista americana sobre a obra que será lançada ainda esse mês.

Ela ainda comentou sobre a importância do livro de memórias: “Nos últimos 15 anos ou até no começo da minha carreira, eu fiquei imóvel enquanto pessoas falavam sobre mim e contavam minha história por mim. Depois de sair da minha tutela, eu finalmente estou livre para contar minha história sem consequências das pessoas encarregadas da minha vida”.

Em novembro de 2021, o julgamento feito em Los Angeles deu fim à tutela de Britney gerenciada por seu pai, Jaime Spears. A tutela abusiva durou cerca de 14 anos. “Aprender essa nova liberdade, vou admitir, é desafiador às vezes”, comentou em entrevista por e-mail ao veículo americano.

Mesmo com o fim da tutela, Britney se envolveu em algumas polêmicas recentemente. A cantora deixou os fãs preocupados ao gravar um de seus tradicionais vídeos em que surge dançando em casa, porém, com uma faca nas mãos. Por conta da preocupação dos seguidores, a polícia foi a casa da famosa garantir que estava tudo certo.

Além do vídeo chocante, alguns meses atrás Britney Spears e seu marido Sam Ashgari anunciaram o fim do relacionamento. "Como todos sabem, Hesam e eu não estamos mais juntos. 6 anos é muito tempo para se estar com alguém. Estou um pouco chocada, mas não estou aqui para explicar porque, de verdade, não é da conta de ninguém", disse Britney em suas redes sociais.

Confira aqui os trechos do livro de memórias de Britney Spears

"Eu fui muito observada enquanto crescia. Fui olhada de cima a baixo, as pessoas me falavam o que achavam do meu corpo desde que eu era adolescente. Raspar a cabeça e aprontar foram minha maneira de reagir. Mas, sob a tutela, fui levada a entender que esses dias haviam acabado. Tive que deixar meu cabelo crescer e voltar à forma. Tinha que ir para a cama cedo e tomar qualquer remédio que me mandavam tomar".

"Se achava que ser criticada pela imprensa sobre meu corpo era ruim, doía ainda mais por parte do meu próprio pai. Ele me dizia repetidamente que eu estava gorda e que eu tinha que fazer algo a respeito".

"Eu fazia pequenas coisas criativas aqui e ali, mas meu coração não estava mais nisso. Quanto à minha paixão por cantar e dançar, naquela época já era quase uma piada".

"Sentir que você nunca é boa o suficiente é devastador para uma criança. Ele fixou essa mensagem em mim quando era menina, e mesmo depois de eu ter conquistado tantas coisas, ele continuou a fazer isso comigo".

"Eu me tornei um robô. Não apenas um robô - uma espécie de criança-robô. Eu estava tão infantilizada que estava perdendo pedaços do que me fazia me sentir eu mesma".

"A tutela despojou-me da minha feminilidade, transformou-me numa criança. Tornei-me mais de uma entidade do que uma pessoa no palco. Sempre senti música em meus ossos e em meu sangue, eles roubaram isso de mim".

"Se eles me deixassem viver minha vida, eu sei que teria seguido meu coração e saído dessa da maneira certa e resolvido isso".

"Treze anos se passaram e eu me sentia como uma sombra de mim mesma. Penso agora em meu pai e seus associados tendo controle sobre meu corpo e meu dinheiro por tanto tempo e isso me fez me sentir mal".

"Pense em quantos artistas homens jogaram todo dinheiro fora; quantos tinham abuso de substâncias ou problemas de saúde mental. Ninguém tentou tirar o controle sobre seus corpos e dinheiro. Eu não merecia o que minha famíia fez comigo".