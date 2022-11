Britney Spears comemora poder tomar café e sacar dinheiro após fim da tutela do pai

Britney Spears fez relato de sua vida antes de se livrar da tutela do pai em novembro do ano passado

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 09h15

Após quase um ano livre da tutela do pai, Jamie Spears, Britney Spears andou comemorando suas mínimas, porém significativas, conquistas. Ela escreveu um relato das coisas normais que pôde voltar a fazer após 12 de novembro de 2021, quando a corte decidiu a seu favor.

"Faz tempo que não falo com meu papai! Mas Brit Brit tem uma notícia bem especial: este ano eu consegui sacar dinheiro pela primeira vez com meu cartão no caixa eletrônico! Caramba, devo dizer, não fazer mais parte do programa de tratamento de escravos mudou minha vida! Adivinha??? Agora também posso ir a SPAs!", afirmou Spears.

"Lembra quando meus três melhores amigos vieram me visitar?… bem, todos eles foram pegos no pulo! Eles disseram que voaram no dia do show, mas Bryan se entregou e disse que foram em três casas noturnas! Foi uma mentirinha inocente em meio a um silêncio constrangedor, mas eu não sou uma vítima!", afirmou a cantora sobre o tempo que não tinha liberdade de ir e vir.

Ela ainda contou que agora pode tomar café, o que antes não era permitido. "Pai, agora também posso ir a SPAs. Antes de me apresentar naquela noite, vi todos os meus 3 amigos no SPA, naquelas cadeiras altas e confortáveis em que colocam os pés! Cada um deles tinha sua própria garrafa de champanhe! NÃO É O MÁXIMO??? Bem, Robin apareceu e disse: 'você não pode entrar lá'. Então, esperei 5 minutos do lado de fora e saí! Mas, MAIS BOAS NOTÍCIAS: eu sei que não pude ir a SPAs porque você estava com medo que eu tomasse café! Agora sou uma pessoa igual às outras! Eu posso tomar café e estou tão FELIZ!!! De qualquer forma eu só queria te dar um lindo, ESPECIAL e FELIZ 'vá se fo***'!".

Os fãs, no entanto, não estão muito convencidos de que tenha sido realmente a cantora que escreveu o relato e alguns desconfiam que ela pode estar em uma situação ainda pior que antes. "Onde está Britney? Não compramos mais esse circo... posts antigos, vídeos antigos, conta chamada canal 8, nem mesmo um vídeo ao vivo todo esse tempo... todos nós sabemos que algo está errado de novo, ainda mais AGORA", escreveu uma seguidora revoltada com a situação.

Confira a publicação de Britney Spears: