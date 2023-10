Boninho começa a seguir Rachel Sheherazade na rede social e levanta suspeitas

Após negar possível participação de Rachel no BBB, Boninho começa a seguir ex-A Fazenda

Após negar que Rachel Sheherazade poderia ser uma possível participante no camarote do BBB, o diretor global Boninho começou a seguir a ex-A Fazenda. O esposo de Ana Furtado deu o "follow" na jornalista e os internautas logo notaram.

Muito querida pelo público, a expulsão da ex-apresentadora do SBT gerou comoção e a fez ganhar mais de 2 milhões de seguidores em poucos dias. Com vontade de vê-la novamente em um reality, os internautas sonharam como uma possível participação no confinamento da Globo.

"Mas ele todo debochado disse que a resposta é não sobre levar ela pro BBB. Pra que ele teria interesse em seguir ela?", questionaram. "Inocente é quem ainda cogita que ele pode levá-la pro BBB, é bom demais pra ser verdade", disseram outros.

Nos últimos dias, Boninho falou sobre Rachel ser convidada para o BBB. “Lógico que não”, disparou ele sem rodeios.

Boninho opina sobre saída de Rachel de A Fazenda

A expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15 está sendo bastante comentada pelos internautas até o diretor global Boninho, do BBB, resolveu dar sua opinião sobre o assunto. Após o acontecimento polêmico nesta quinta-feira, 19, o profissional de reality show levantou uma hipótese.

Segundo o marido de Ana Furtado, alguns participantes podem usar a própria regra do programa para ser eliminado para não precisar desistir por ele mesmo. Sem citar nomes, Boninho fez a reflexão sobre a atitude de fazer algo contra o regulamento para ser retirado do jogo pela produção.

"Algumas atitudes são usadas para sair sem ter que jogar a toalha. Usar a regra para eliminar e sair sem se pedir é uma delas. Será?", escreveu e jogou para os internautas o questionamento.

A expulsão de Rachel Sheherazade nesta quinta-feira, 19, aconteceu depois da jornalista encostar a mão no rosto de Jenny Miranda durante uma discussão. Na rede social, a ex-apresentadora do SBT ganhou mais de um milhão de seguidores depois do episódio.