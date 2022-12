Boninho celebra fim de ano com equipe do BBB: ‘Galera que faz acontecer’

Boninho compartilhou nas redes sociais a confraternização da sua equipe: ‘É maravilhoso ter esse time do meu lado’

Chegou o momento das festas de fim de ano e isso não foi diferente com a equipe do Big Boss, o Boninho (61), diretor dos realities da Rede Globo.

Nas redes sociais, o responsável pelo BBB, e de demais atrações da emissora, compartilhou a celebração de final de ano da sua equipe e não poupou elogios para os colaboradores.

“Essa galera faz acontecer a magia dos nossos shows e realities! São parceiros, amigos e grandes profissionais", começou Boninho. Na sequência, o diretor agradeceu por tê-los ao seu lado.

"Nossa engrenagem com alegria e talento. É maravilhoso ter esse time do meu lado. Um brinde! Que venha 23 iluminado para todos!", escreveu.

Quanto custa a Ferrari de Boninho? Diretor da Globo ostenta com carro milionário

Boninho tem mostrado que nada melhor do que curtir com seu brinquedo favorito por aí. O diretor de TV chamou atenção ao ser fotografado passeando com um baita carrão pelas ruas do Rio de Janeiro. Recentemente, ele surgiu descendo de um Ferrari vermelha em um shopping.

Um verdadeiro colecionador de carros de luxo, essa não é a primeira vez que o ele é visto com outro automóvel milionário. No último ano, ele foi clicado com uma Ferrari 812 Superfast, avaliada em mais de R$ 3,6 milhões. Ele também já contou com outros modelos esportivos em sua garagem como uma Ferrari 458 Itália e um Porsche 911 Turbo S.

Mas tudo indica que o poderoso da TV Globo renovou mais uma vez sua lista de queridinhos automobilísticos e agora está com o mais novo modelo esportivo italiano: uma Ferrari 296 GTB . Mas afinal, quanto custa o carrão de Boninho?