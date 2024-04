Boni faz rara aparição com a esposa. Saiba quem é!

Ex-diretor da Globo, Boni curte passeio na companhia de sua esposa no Rio de Janeiro neste domingo. Veja as fotos dos dois juntos

O ex-diretor da Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, aproveitou a tarde deste domingo, 21, para curtir um passeio com sua esposa, Lou de Oliveira, no Rio de Janeiro. Eles foram flagrados juntos pelos corredores de um shopping carioca depois do almoço em um restaurante no local.

Boni e Lou demonstraram sintonia e simpatia durante o passeio. Aos 88 anos, Boni está casado com Lou desde 1984. Os dois vivem uma vida discreta e longe dos holofotes desde que ele se despediu da TV.

Vale lembrar que Boni é pai de Boninho, Diogo Boni, Gigi Boni e Bruno.

Boninho revelou curiosidade do BBB 24

Na madrugada desta sexta-feira, 19, Boninho abriu o jogo sobre os motivos que levaram à escolha de uma das participantes mais polêmicas do Big Brother Brasil 24, Beatriz. Enquanto conversava com a vendedora em uma live nas redes sociais, o diretor da atração revelou que escolheu a sister a dedo para ‘infernizar’ os outros participantes.

Em uma live que aconteceu na conta do segundo campeão do reality show, Matteus, Boninho conversou com a ex-participante que gerou polêmica no programa. Surpreendentemente, o diretor saiu em defesa da vendedora, afirmando que ela não é um personagem e que, na verdade, se mostrou autêntica desde sua primeira entrevista.

No entanto, Boninho causou ao afirmar que escolheu Beatriz justamente para perturbar os outros participantes do programa: “Só botei para infernizar vocês. Achei que vocês iam fazer o que o Nizam fez, mandar ela ficar quieta, calar a boca, no lugar dela”, disse o diretor em tom de brincadeira enquanto a paulista e o gaúcho davam risada.

“Tu me botou para brilhar que eu sei, danado”, Beatriz deu risada com a declaração do comandante do reality, que continuou: “Olha lá, essa maluca. Vocês resistiram a Bia, parabéns vocês foram incríveis, essa figura não tem jeito”, disse o diretor. “A minha presença é difícil, tá pensando o que?”, a vendedora reforçou e caiu na gargalhada mais uma vez.

Na sequência, Boninho reforçou que a paulista não é uma personagem e relembrou as primeiras entrevistas com ela: “O primeiro ano que a gente entrevistou ela, ela sabe disso e ela conta, todo mundo acha aqui que ela é um personagem, mas ela é essa maluquice toda. Tá aí, olha”, o diretor saiu em defesa enquanto ela dava risada.

“Tá vendo Brasil, o Boninho tá falando que eu não sou personagem”, disse Beatriz enquanto lembrava algumas de suas peripécias durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil. No final da conversa, o diretor se despediu e aconselhou os participantes: “Se cuidem, toquem a sua vida, cuidem de vocês”, iniciou