Big Mad é referência em produtos feitos de madeira maciça

Marca tem a missão de fornecer produtos sofisticados e trazer natureza para lares com mínimo de intervenção humana

Há mais de duas décadas, a Big Mad tem sido referência em São Paulo quando se trata de pisos, portas, esquadrias, janelas e móveis de alta qualidade, todos feitos com a nobreza e a autenticidade da madeira. Sua nossa missão é fornecer produtos sofisticados com o mínimo de intervenção humana.

Os pisos combinam beleza e durabilidade, a fim de criar ambientes repletos de luxo e estilo. As portas e esquadrias são projetadas para proporcionar funcionalidade e apelo visual. Além disso, apresenta uma coleção exclusiva de itens feitos à mão.

Cada peça é trabalhada por artesãos, resultando em produtos belos. Sua filosofia é o compromisso com a qualidade, a sustentabilidade e a satisfação do cliente, trabalhando em colaboração com fornecedores que partilham de seus valores, garantindo que todas as operações sejam realizadas de forma responsável e ambientalmente conscientes.

Com a combinação entre produção de móveis e elementos essenciais da casa, a marca se tornou modelo de exclusividade e facilidade, proporcionando uma decoração completa e sofisticada, com inovação, qualidade, exclusividade, respeito e comprometimento.

Conheça alguns produtos:

Mesas de jantar:https://www.bigmad.com.br/mesa-de-madeira/mesa-de-jantar

Pisos de Madeira:https://www.bigmad.com.br/piso-de-madeira/piso-pronto-de-madeira

Esculturas:https://www.bigmad.com.br/decoracoes/escultura

Portas de madeira:https://www.bigmad.com.br/porta-de-madeira

Madeira legal:https://www.bigmad.com.br/sustentabilidade

Poltronas e sofás:https://www.bigmad.com.br/assento