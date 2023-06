Bianca Rinaldi faz desabafo sobre casamento com homem 20 anos mais velho: "Respeito"

Bianca Rinaldi faz desabafo nas redes sociais; ela é casada com o empresário Edu Menga

A atriz Bianca Rinaldi emocionou os fãs nesta segunda-feira, 12, ao comemorar mais um Dia dos Namorados ao lado do marido, o empresário Edu Menga. Os dois vivem um relacionamento maduro.

"Um relacionamento não dura só com paixão, mas sim com um amor apaixonado. Manter viva essa chama não é uma tarefa fácil, mas quando a gente AMA de verdade, essa tarefa não é um problema", começou ela.

Ela seguiu desabafando. "Porque o amor envolve companheirismo, amizade, cumplicidade, saber ceder, saber não ceder, encontrar a felicidade no cotidiano, ter planos para o futuro, sonhar junto, apoiar o sonho do outro, ter liberdade e, principalmente, respeito. Te amo por tudo isso! Nossas chatices e diferenças são pequenas perto do nosso amor", declarou ela.

Bianca Rinaldi fez sucesso no SBT como protagonista de Pequena Travessa (2002), que contava a história de uma menina que se vestia de menino para conseguir um emprego, mas se apaixonou pelo seu patrão. O papel surgiu depois de participar de Chiquititas (1998) e Pícara Sonhadora (2001).

Agora, ela voltou à emissora em A Infância de Romeu e Julieta, nova produção da casa: "Estou muito feliz em estar de volta ao SBT. Comecei aqui a minha carreira como atriz, como protagonista. Fui sempre bem tratada, muito bem recebida pela casa e pelo público. Então é uma felicidade imensa estar de volta nesse projeto tão especial" , declarou.

Veja:

Novo trabalho na televisão

A história segue dois jovens de famílias rivais que se apaixonam perdidamente e decidem viver o amor proibido, mesmo com a desaprovação de seus familiares, levando a eventos trágicos, como o suicídio do casal. O SBT adaptou a história aos tempos atuais e ao universo infantil com a visão da novelista Iris Abravanel, esposa de Silvio Santos.