Bianca Bin surge em momento romântico com Sérgio Guizé e ganha declaração

A atriz Bianca Bin recebeu uma linda declaração de amor do marido, Sérgio Guizé, ao compartilhar fotos do casal: 'Tenho tanta sorte'

A atriz Bianca Bin usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 08, para compartilhar novos registros ao lado do marido, o ator Sérgio Guizé. Em clima de muito romance, ela surgiu agarradinha com o amado enquanto recebia carinhos.

Os dois estão juntos desde 2017, quando contracenaram juntos na novela O Outro Lado do Paraíso, de Walcyr Carrasco, e viveram o conturbado casal Clara e Gael. Na legenda da publicação, a artista escreveu: "Como eu queria estar hoje".

Os seguidores, encantados com as fotos, fizeram questão de encher os comentários com diversas mensagens carinhosas aos atores. "Chocada como estão eternamente jovens", declarou uma internauta. "Casal mais harmonioso do meio artístico. Na vida eles são muito parecidos. Acho que são almas gêmeas", disse outra. "Casal lindo, talentoso e muito querido! Vocês dois são mara!", falou uma terceira.

Sérgio Guizé também marcou presença na postagem de Bianca Bin para deixar uma linda declaração de amor: "Eita saudade. Te amo tanto. Eu tenho tanta sorte", se derreteu o ator.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Bin (@biancafbin)

Comparada com Bruna Marquezine, Bianca Bin rebate internauta

A atriz Bianca Bin recebeu um comentário em uma de suas publicações citando Bruna Marquezine. A artista não gostou nem um pouco da comparação que fizeram entre elas e resolveu rebater a opinião do internauta.

Aos 33 anos, Bin vem compartilhando um pouco de sua rotina de treinos e após postar uma foto quase nua, exibindo sua barriga torneada, ela recebeu um comentário dizendo para ela "tomar cuidado para não ficar muito magra como a Bruna Marquezine".

Diante da crítica disfarçada de conselho, a atriz rebateu em seus stories. "Auto estima dessa macharada cheia dos palpites me comove", escreveu ela respondendo.

Nos últimos tempos, a famosa tem mostrado a evolução de seu corpo após adotar uma rotina mais saudável. "Gostei de ver que tão curtindo acompanhar meus resultados. Aqui vai mais duas selfies de lapidação pra você. O nosso time tá só aumentando e eu tô muuito feliz por isso", falou sobre seus novos hábitos. Confira!