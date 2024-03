Bianca Andrade reage após rumores de que o namorado seria interesseiro

Bianca Andrade rompe o silêncio e dá resposta na lata ao ver rumores sobre o seu relacionamento com o novo namorado

A influenciadora digital Bianca Andrade, a Boca Rosa, surpreendeu ao reagir sobre os rumores a respeito do seu novo namorado, Luca Daffrè. O rapaz foi alvo de rumores de que seria interesseiro e teria se aproximado dela em busca de fama.

Nas redes sociais, alguns perfis informaram que Luca é conhecido na Itália por ser um “caça-fama” e quer ficar em destaque na mídia. Com toda essa repercussão, Bianca decidiu se pronunciar.

A influencer respondeu ao post de um perfil nas redes sociais e debochou dos rumores. “Aaah, a gente está se usando horrores (se é que vocês me entendem)”, disse ela.

O início do namoro

Bianca Andrade assumiu que tem um novo interesse amoroso. A influencer apareceu nas suas redes sociais no dia 3 de março para revelar aos seus seguidores que esta vivendo um novo romance com um gringo, durante a sua viagem de intercâmbio à Londres, na Inglaterra.

A ex-BBB foi aos stories do seu perfil do Instagram dar detalhes sobre o novo affair. Ela contou que mentalizou encontrar um parceiro com quem tivesse química, pudesse trocar boas conversas e fosse leve com ela, além de outras características. "E essa pessoa apareceu", disparou.

O rapaz em questão é Luca Daffrè, um modelo fitness italiano de 29 anos de idade, que ficou famoso ao participar da 16ª temporada do programa "L'isola dei famosi".