Bianca Andrade assume relacionamento com gringo: ‘Vivendo algo gostoso’

'Estou igual a uma adolescente', Bianca Andrade foi às redes sociais neste domingo, 03, dar atualizações sobre novo affair

Bianca Andrade assumiu que tem um novo interesse amoroso. A influencer apareceu nas suas redes sociais, neste domingo, 03, para revelar aos seus seguidores que esta vivendo um novo romance com um gringo, durante a sua viagem de intercâmbio à Londres, na Inglaterra.

A ex-BBB foi aos stories do seu perfil do Instagram dar detalhes sobre o novo affair. Ela contou que mentalizou encontrar um parceiro com quem tivesse química, pudesse trocar boas conversas e fosse leve com ela, além de outras características. "E essa pessoa apareceu", disparou.

O rapaz em questão é Luca Daffrè, um modelo fitness italiano de 29 anos de idade, que ficou famoso ao participar da 16ª temporada do programa "L'isola dei famosi".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUCA DAFFRÈ (@luca.daff)

"Então, para dar muito orgulho para vocês e para a minha amiga, Anitta, que disse que para eu aprender inglês, eu tinha que ter um relacionamento gringo: estou dentro de um relacionamento com um cara gringo, falando inglês o dia inteiro. Eu nem sei o que dizer, gente. Eu só sei que eu estou igual a uma adolescente", acrescentou em seguida.

A carioca ainda contou que pensou em não postar nada a respeito da sua nova relação, mas voltou atrás pelas pessoas que a acompanham. "Eu estou vivendo algo gostoso. Eu mereço viver isso. É um cara que está fazendo tudo por mim. Ele é um gato, mas não é só isso. Para mim, não interessa", admitiu.

Ela também disse que ele foi a visitar, em dias em que a criadora de conteúdo não estava bem. "Vivi dias incríveis com ele, e ele me viu trabalhar horrores, ele me viu chorar, por conta do trabalho, ele ficou trancado dentro de casa por três dias, porque eu não conseguia sair, porque estava fazendo muita coisa", relatou na sequência.

Mais tarde, a jovem compartilhou uma foto em clima de romance com seu novo parceiro, e soltou: "Tão louco sentir esse frio na barriga de adolescente depois de tanto tempo. Uma parte de mim ainda tem medo de se entregar e a outra tem certeza que ele veio do jeitinho que eu sempre desejei".

Confira alguns cliques do casal: