Bianca Andrade chora ao desabafar sobre sua carreira: "É muito solitário"

Em momento difícil de seu intercâmbio, Bianca Andrade chora ao desabafar sobre os desafios de sua carreira nas redes sociais; confira!

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade confessou para seus seguidores que não é nada fácil ser uma mulher empreendedora. Em suas redes sociais nesta sexta-feira, 9, a ex-BBB 20 caiu no choro e desabafou sobre a parte difícil de sua carreira.

Vivendo um intercâmbio em Londres, na Inglaterra, a famosa usou os stories de seu perfil oficial do Instagram para falar sobre o assunto. Com voz embargada, Bianca disse que além de mostrar a parte boa, ela deve sempre falar dos momentos difíceis. "Eu tô aqui vivendo essa fase, com muita gente em acompanhando, me vendo sonhar, realizada, com um filho maravilhoso, com uma carreira maravilhosa. Só que cara, ainda assim, tem dia que dói muito por dentro", confessou.

A ex-sister ainda disse que se sentia muito sozinha. "Tem hora que é muito solitário o caminho de empreender, de tomar decisões, de se cobrar tanto e querer sua excelência o tempo inteiro", disse Bianca entre lágrimas, que ainda afirmou que não é a única a se sentir assim.

"Estava conversando com uma amiga minha que compartilha do mesmo sentimento. Ela decidiu também empreender agora e, cara, é muito desafiador. Eu fiquei pensando: 'Quantas pessoas estão sentindo isso também e não tem com quem compartilhar'", continuou Bianca, que voltou a chorar. "Ai agora eu comecei a desabar de chorar porque é muita pressão que eu me coloco".

A mãe do pequeno Cris, de dois anos, ainda falou sobre a cobrança que tem em si mesma. "Eu quero ser a melhor empreendedora, quero ser a melhor mãe, quero criar conteúdo e não procrastinar. Quero muita coisa ao mesmo tempo, sabe?", desabafou.

Por fim, Bianca ainda disse que levou esse sentimento ao público para ter com quem conversar sobre o assunto. "Quando a gente tem alguém para compartilhar, as coisas se tornam mais fáceis. Se você não tem ninguém para compartilhar, saiba que esses momentos de altos e baixos existem. Não é só com você", finalizou.

Confira o vídeo: