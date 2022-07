Bianca Andrade faz reflexão sobre a carreira: ''Nem todos enxergavam em mim o que eu enxergava''

Influenciadora digital e empresária, Bianca Andrade relembra início da carreira e criação de sua própria empresa

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 10h57

A influenciadora digital Bianca Andrade (27) fez uma reflexão nas redes sociais sobre sua carreira ao postar trecho de sua entrevista para o Fantástico!

Boca Rosa participou do quadro Show da Vida, que foi exibido no último domingo, 17, no programa dominical, para falar sobre o mercado dos influenciadores digitais. Ela optou por não ser gerenciada por ninguém e é empresária de si mesma.

Em seu feed no Instagram, a ex-BBB relembrou o início de sua carreira e comentou sobre ser "multifacetada".

“Eu sou CEO da empresa, eu que traço as metas com o meu time, eu que entendo de organograma, eu que fui estudar sobre o processo de pessoas, eu que fui estudar sobre liderança, sobre como lidar com os meus colaboradores. Óbvio, que nem todo mundo precisa escolher esse caminho. Então essas pessoas talvez precisem um pouco mais de um parceiro estratégico. E está tudo bem. São negócios, né? Cada um escolhe um formato que cabe para você”, disse Bianca no vídeo.

"Tudo o que construí nesses 11 anos na internet (desde a época que tudo era mato rs), foi através da minha própria gestão. Com as minhas regras. Sempre fui a empresária antes de saber que era. Não que eu me ache a absoluta e que ninguém faria melhor que eu, mas a verdade é que durante um bom tempo esse foi o único caminho que me restou. Eu tentei me aliar com pessoas mais experientes por me achar excelente na criação e nem tanto na área dos negócios (isso tem muito tempo). Fato é: nem todos enxergavam em mim o que eu enxergava. E faz parte", começou escrevendo.

"Depois de um bom tempo quebrando a cabeça, descobri que a minha mente e a minha arte de comunicar, maquiar, atuar, criar e muitas outras, andavam de mãos dadas. Me tornei multifacetada. Então pra quem acredita que quem faz tudo na verdade não faz nada direito, está muito enganado. O multitalento muitas vezes começa por necessidade, mas pode se tornar uma bela realidade, se você se identificar. Eu me identifiquei. É exaustivo? Pra caramba. Mas hoje sou grata pelo universo me fazer capinar esse mato todo da maneira que eu queria", acrescentou.

Ao concluir, Bianca falou sobre sua própria empresa: "Hoje pude montar a minha própria holding @bocarosacompany. Minha mãe que é uma versão melhorada de mim, é a minha sócia. Meu irmão, meu diretor comercial. Minha melhor amiga, minha diretora executiva… e assim vai. Estamos construindo nosso império do nosso jeito e pelo visto está dando muito certo. Pra quem achava que eu não era boa nos negócios, até que dou um caldo… hahaha Obrigada @showdavida mais uma vez por esse espaço".

Bianca Andrade marca presença em festa de Luísa Sonza

Luísa Sonza fez um festão para comemorar a chegada dos 24 anos e reuniu amigos e familiares em São Paulo na noite de segunda-feira, 18. Bianca Andrade compareceu ao evento com uma combinação ousada. Ela apostou em um conjunto no estilo motocross, uma das tendências do ano, com top corselet e minissaia de amarrações, tudo em tons preto e rosa. "Vou ali cadelar a @luisasonza", disse ela na legenda.

