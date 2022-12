Bianca Andrade e João Guilherme voltam a ficar, diz jornal

Bianca Andrade e João Guilherme teriam ficado juntos durante viagem com os amigos para Maracaípe, em Pernambuco

A influenciadora Bianca Andrade (28) e o ator João Guilherme (20) se reaproximaram. De acordo com o Jornal Extra, os dois voltaram a ficar juntos durante uma viagem de final de ano. Os dois teriam trocado beijos durante a viagem com os amigos para Maracaípe, em Pernambuco, nesta semana.

A publicação contou que eles voltaram a ficar e teriam passado a noite juntos. No entanto, os dois ainda não se pronunciaram sobre os rumores de affair.

Vale lembrar que os dois já trocaram beijos em abril deste ano, quando se encontraram em uma festa na cidade de São Paulo. Na época, o affair deles repercutiu nas redes sociais e ela reagiu aos comentários sobre a diferença de idade deles. “Fiquei chocada. Falei: 'gente, acho que as pessoas pensam que tenho 48 anos'. Juro! Depois disso comecei a pensar até sobre minha imagem. Quero que as pessoas entendam que tenho 27 anos”, disse ela.

Bianca Andrade está solteira desde o fim do relacionamento com Fred, que é o pai do seu filho.

João Guilherme comenta sobre as suas 'ficadas' com famosas

Há pouco tempo, o ator João Guilherme relembrou quando ficou com famosas e como isso repercutiu na internet. Para começar, João relembrou o primeiro beijo que deu em Jade Picon. “A primeira vez que fiquei com a Jade, esquece. Eu saí de lá fazendo rima no carro. Eu disse 'vou namorar com essa menina'. Mas foi um trabalho”, declarou ao site Gshow.

Então, ele falou do beijo em Bianca Andrade. “Quando eu fiquei com a Boca Rosa pela primeira vez, eu nunca imaginei que ia repercutir tanto. Porque aí os coroas, amigos do meu pai, vieram falar”, disse ele.

Por fim, o artista comentou sobre a ficada com Luisa Sonza. “Quando eu beijei a Luisa foi demais também. Eu admiro muito ela, sempre admirei. Na minha opinião, está cada vez mais linda e cada vez melhor no que ela faz”, declarou, e completou: “Pego, assumo para o Brasil ou deixo baixo”, comentou.