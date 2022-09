Bianca Andrade abre o jogo sobre a vida de solteira: ''Os dates mais legais são com meninas''

Solteira, influenciadora digital Bianca Andrade conta que está mais tranquila e revela preferência por encontros com mulheres

CARAS Digital Publicado em 03/09/2022, às 15h58

Batendo papo com os seguidores neste sábado, 03, a influenciadora digital Bianca Andrade (27) falou sobre a vida amorosa nas redes sociais!

Nos Stories de seu Instagram, a empresária respondeu perguntas e dúvidas dos fãs e abriu o jogo sobre a fase de solteira. A famosa revelou que logo após a separação, aproveitou muito e "passou o rodo". No entanto, garantiu que agora está mais tranquila.

"Estou solteira, claro. Mas quando me separei, olha, podia jogar água que eu estava passando o rodo. Agora é um desabafo, porque muitas de vocês devem passar por isso. Quando me separei, estava passando o rodo. Agora, conversando com algumas amigas que se separaram recentemente, vimos que tem uma fase que tem rolê e depois isso baixa", começou falando.

Em seguida, Boca Rosa afirmou que está mais seletiva: "Quem pegou, foi feliz. Quem não pegou, fico até triste. Sabe quando a sorte passa do lado? Agora não vai mais pegar tão fácil. Estou pegando ainda, mas... (...) Peguei Deus e o mundo, e agora não mais. Já peguei e estou maneira. Agora, só pego quem é legal, mesmo, agora eu escolho".

A ex-BBB avisou que pode voltar para a farra em algum momento e garantiu ainda que os melhores encontros são com mulheres ao ser questionada se está beijando mais pretendentes do mesmo sexo ou oposto."Eu pego os dois, mas os dates mais legais são com meninas. Até porque, homem está difícil, né, gente?", brincou a influencer.

Vale lembrar que Bianca está solteira desde o fim do relacionamento com o youtuber Fred (32), em abril deste ano. Os dois são pais do pequeno Cris, de um aninho.

Bianca Andrade abre o jogo sobre a vida de solteira:

Bianca Andrade celebra 18 milhões de seguidores em festa com fãs

Na quarta-feira, 31, Bianca Andrade comemorou a marca de 18 milhões de seguidores em seu Instagram com uma festa ao lado de alguns dos seus fãs. Para isso, a influenciadora apareceu se arrumando e revelou os dois looks que usou na festa exclusiva para os seguidores. As duas escolhas de look da influenciadora eram uma peça azul e uma rosa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!