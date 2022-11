Biah Rodrigues exibe novos detalhes da festa luxuosa da filha caçula

Biah Rodrigues e o sertanejo Sorocaba comemoraram o primeiro aniversário da filha com um festão no interior de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 19h03 - Atualizado às 19h04

A influenciadora digital Biah Rodrigues (26) e o cantor sertanejo Sorocaba (42) realizaram na última quarta-feira, 09, em Vinhedo, no interior de São Paulo, uma festa luxuosa para comemorar o aniversário de um ano de Fernanda, a filha caçula do casal.

Na tarde desta quinta-feira, 10, a esposa do sertanejo compartilhou no feed do Instagram uma sequência de registros da festa luxuosa da herdeira, para mostar os detalhes da comemoração, que teve como tema Jardim da Realeza.

"Jardim da Realeza. Fernanda #1ano", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Imediatamente, os seguidores elogiaram o evento e parabenizaram a pequena nos comentários. "Que festa mais linda do mundo", disse uma internauta. "Tudo lindo chic coisa de princesa parabéns Nanda muito luz em seu caminho", falou outra. "Tão perfeita essa neném ", comentou uma fã.

Além de Fernanda, o casal também são pais de Theo Rodrigues, que está com dois anos.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BIAH RODRIGUEZ: