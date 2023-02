Biah Rodrigues é detonada na web após criticar Rihanna em capa de revista: "Sou submissa!"

Polêmica! A esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues, se posicionou após ser detonada nas redes sociais

Na manhã desta quinta-feira, 23, Biah Rodrigues (26), esposa do cantor Sorocaba (42), da dupla Fernando & Sorocaba, veio a público rebater algumas críticas que recebeu após ser detonada na web, por emitir sua opinião sobre a capa da revista VOGUE, em que Rihanna aparece à frente do seu namorado, ASAP Rocky.

Através de suas redes sociais, a modelo negou que seu objetivo era ofender a cantora com a sua fala e explicou o que quis dizer quando se referiu a 'submissão'.

"Eu quis falar que a foto representa o que cada vez mais a sociedade tem mostrado. Nada mais é do que uma reflexão. As pessoas vieram me atacar como se eu fosse contra a Rihanna, contra as mulheres, contra o empoderamento. E fui falar de submissão, porque as pessoas têm uma visão deturpada, acham que submissão é ser 'Amélia', estar debaixo do pé do marido, ser sustentada. Eu dou risada”, iniciou ela.

“Submissão é uma missão compartilhada, é honrar e respeitar a autoridade.[...] Dentro do casamento, a bíblia diz que o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher tem que honrar e respeitar o marido, ser submissa, respeitar e honrar a liderança. E o marido é liderança no casamento, ponto", continuou.

Na sequência, ao ser questionada por uma seguidora se ela era submissa ao marido, Biah não hesitou: "Sim, Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas submissão nem sempre significa obediência...Meu marido é autoridade no meu lar, ele é o sacerdote, ele cuida protege a nossa família, sim sou submissa ao meu marido! Submissão significa respeitar e honrar os líderes”, completou.

Procedimento estético

Ainda recentemente, Biah Rodrigues, dividiu com os seguidores o resultado de sua cirurgia estética através de suas redes sociais. Isso porque a modelo realizou um procedimento cirúrgico para diminuir o tamanho da testa.

“Adivinha quem tirou a faixinha? Eu tô tão feliz!”, a influenciadora anunciou a novidade animada. “Era uma faixinha de velcro que eu tinha que usar 24 horas por dia e agora só preciso usar quando for dormir”, explicou Biah, ao surgir com uma faixa na cabeça, que usou durante o pós-cirúrgico e revelou o resultado prévio da cirurgia.