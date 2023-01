Bia Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, exibe curvas perfeitas em clique de biquíni

Bia Bonemer chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir com um biquíni vermelho

Neste domingo, 15, Bia Bonemer (25) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto na praia.

A jovem, filha da apresentadora Fátima Bernardes(60) e do jornalista William Bonner(59), está curtindo as férias no Ceará, e exibiu suas curvas perfeitas ao apostar em um biquíni vermelho para renovar o bronzeado.

Os internautas ficaram impressionados com a beleza e boa forma da menina, e encheram a publicação de elogios. "Que gata", disse uma seguidora. "Eu vi uma sereia", escreveu outro. "Muito bela", falou uma fã. "Que gata, e que corpo perfeito", comentou uma admiradora.

Confira o clique de Bia Bonemer de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Bonemer (@biabonemer)

Filha de Fátima Bernardes mostra a mãe dirigindo

Recentemente, Bia Bonemer publicou nas redes sociais uma selfie ao lado da mãe, a apresentadora Fátima Bernardes, e a semelhança entre as duas chamou a atenção dos internautas.

Durante uma viagem de mãe e filha pelo estado de Pernambuco, terra natal do deputado federal Túlio Gadêlha (35), namorado da apresentadora, as duas aparecem dentro do carro, curtindo o passeio. O clique, publicado nos stories do perfil de Bia, mostra a dupla de óculos escuros, enquanto Fátima usava um vestido de alcinha, a trigêmea apostou na parte de cima de um biquíni à mostra.

