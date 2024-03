Bia Ben revela que sonho da mãe a livrou de morte em parto

Em entrevista à CARAS Brasil, Bia Ben relata experiência espiritual da mãe que a livrou de morte durante parto

Anna Beatriz Pereira Rodrigues, a Bia Ben (21), passou por um parto complicado para dar à luz seu primeiro filho, Benjamin (3) aos 17 anos. A influenciadora digital relata que um sonho que a mãe teve semanas antes dela entrar em trabalho de parto a salvou da morte. Em entrevista à CARAS Brasil, a famosa conta como não desistiu dos seus sonhos e diz ser grata pela vida que tem.

"Eu tive o Benzinho muito nova quando tinha 17 anos e ter ele não foi fácil porque eu era muito nova e eu sou muito magrinha e a minha estrutura óssea mesmo não tinha espaço para ter bebê, eu tive um parto normal forçado e eu quase vim a óbito, foi uma loucura e dilacerou o meu útero. A espiritualidade está muito incluída na minha vida porque a minha mãe tinha tido um sonho semanas antes do meu parto que eu ia pra uma sala de cirurgia e a minha mão caía, tipo morte mesmo", diz.

"Lá [no hospital] quando o Ben nasceu e tudo isso aconteceu, a médica falou: 'Vamos levar pra sala de cirurgia'. A minha mãe disse: 'Não vai levar'. A minha mãe insistiu e fizeram o parto ali. Graças a minha mãe estou aqui hoje, graças a Deus", relembra.

Com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora digital reconhecer que não foi nada fácil alcançar o estrelato. No entanto, ela acredita que sua perseverança ajudou a ocupar o espaço concorrido no mercado.

"Nunca pensei: 'Sou muito nova, tive um filho agora, deu tudo errado'. Eu falei: "Sou muito nova, meu filho vai ser meu amigo'. Não posso parar porque já tem tanta coisa querendo fazer a gente parar, a vida fala não pra gente, a gente faz o não virar sim e comecei a trabalhar no shopping", afirma.

Bia conta que nos primeiros meses de vida do filho a partida precoce do companheiro a fez reviver as dificuldades da vida. "Quando o Ben faz três meses o pai dele veio a falecer. A gente estava sempre entrosado, queria casar e ter mais filhos. Acabou! Eu falei: "Meu Deus, como vai ser a minha vida daqui pra frente?'. Ali eu entendendo que dei um passo pra trás, mas foi um passo pra pode me reconstruir, me preparar, Deus estava formando a minha cabeça. Trabalhar com internet é algo magnifico pra mim, eu gosto muito, mas você tem que ter psicológico".