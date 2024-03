Deniziane revela o que tem feito após o BBB 24 e celebra fama: 'Estou amando'

Em entrevista à CARAS Brasil, Deniziane falou sobre mudanças na vida após o BBB 24 e opinou sobre amizade com Davi

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Deniziane Ferreira (29), ex-participante do BBB 24, tem vivido momentos inesquecíveis desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil. Vivendo de perto os benefícios da fama, ela contou à CARAS Brasil como tem sido a nova vida após a eliminação do reality.

"Estou encantada com esse pós, com o carinho do público, por sair na rua e as pessoas me reconhecerem. Isso é muito mágico e especial pra mim. O carinho, sinceridade e admiração da maioria das pessoas que chegam até mim é de fato uma conquista e o que vale realmente a pena", revela.

Logo no primeiro dia longe das mais de 200 câmeras do programa, Anny, como gosta de ser chamada, já conseguiu fechar sua primeira permuta. Se tratou de uma série de procedimentos estéticos realizados ainda durante a madrugada, antes dela iniciar a maratona de compromissos assinados em contrato com a TV Globo.

Leia também: Esposa de ex-BBB Maycon rebate Thais Fersoza após confusão: 'Todos devem ser tratados com igualdade'

Em meio às novidades, a mineira confessa que tem aproveitado ao máximo todas as oportunidades que lhe aparecem, algo que ela jamais conseguia se imaginar compartilhando com amigos e familiares. "A vida de famosa, isso é muito legal. Estar em lugares e com pessoas que antes eu só via na televisão é incrível. Estou amando tudo isso", diz.

Ainda durante o bate-papo, Anny comentou sobre sua relação com o Davi, que acabou se aproximando dela em suas últimas semanas no jogo. Para ela, o baiano era visto como um amigo e ela fazia questão de chamar sua atenção, assim como qualquer pessoa que ela tem um sentimento fora da casa.

"Eu tratava o Davi como um amigo mesmo", afirma ela, que completa: "Amigos nós os defendemos na frente dos outros e chamamos atenção quando fazem algo de errado com eles mesmos. Quando ele tinha posturas que, ao meu ver, poderiam prejudicá-lo no jogo, eu chegava pra ele e conversava".

Apesar da aproximação com Davi, a ex-BBB confessa que segue torcendo por seus principais aliados Alane, Bia e Matteus serem os finalistas da edição. "Gosto muito do posicionamento e sinceridade deles, acho que os três têm sim a possibilidade de ir para a final e torço muito por isso", finaliza.