Beyoncé celebrou aniversário de 42 anos em ilha privativa com diária de R$ 120 mil

Beyoncé celebrou os seus 42 anos em um show especial da “Renaissance World Tour“, em Inglewood, nos Estados Unidos, no último dia 4. Mas, de acordo com o TMZ, essa não foi a única comemoração da artista para a data especial.

Segundo o site, a cantora teria tirado folga nos dias 5 a 8 de setembro para curtir o novo ciclo em uma ilha particular. A matéria também afirmou que a popstar alugou 11 acomodações no resort The Brando, que fica na Polinésia Francesa.

Ela e o marido, o rapper Jay-Z, teriam ficado na “Teremoana Residence”, a casa principal do local com quatro quartos. A diária da ilha, inclusive, custa em torno de US$ 25 mil dólares por noite — equivalente a R$ 120 mil reais na conversão atual.

No começo da semana a cantora surpreendeu os fãs ao abrir álbum de fotos para revelar como foi a comemoração com a família. Nas fotos, ela apareceu recebendo o carinho dos seus pais, Tina e Matthew Knowles, e também do marido, o cantor Jay-Z. A festa contou com decoração em tom de prata e bolo de aniversário em formato de globo de discoteca.

Vale lembrar que Beyoncé completou a nova idade no dia 4 de setembro de 2023. A estrela é mãe de três filhos: Blue Ivy, de 11 anos, e os gêmeos Sir e Rumi, de 6 anos.

A fortuna de Beyoncé

Ao longo dos anos, a cantora Beyoncé acumulou uma fortuna estimada de US$ 450 milhões - cerca de R$ 2,3 bilhões -, informou a revista Forbes em 2022. A fortuna de Beyoncé é resultado de sua longa carreira na música. Ela começou a fazer sucesso quando integrou o grupo Destiny’s Child, ao lado de Kelly Rowland e Michelle Williams, e chegou a ser considerado um dos grupos mais bem sucedidos da história pela Billboard. A carreira solo dela começou em 2003 e ela é dona de um hit atrás do outro, se tornando o ícone de uma geração.

Além da carreira musical, Beyoncé também é empresária. Ela tem a empresa Parkwood Entertainment, que faz produções para o setor musical e da televisão. Ela também possui a Ivy Park, que produz roupas esportivas. A estrela também tem uma linha de perfumes, que já faturou mais de US$ 400 milhões. Outra fonte de dinheiro de Beyoncé é no cinema como dubladora. Quando dublou O Rei Leão, ela recebeu US$ 25 milhões.