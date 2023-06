Beth Szafir abre o jogo sobre qual é a sua relação com a ex-nora, Xuxa Meneghel

Em entrevista, Beth Szafir revela se mantém contato com Xuxa Meneghel, que é a mãe de sua neta Sasha Meneghel

A socialite Beth Szafir esbanjou sinceridade ao falar sobre como é a sua relação com a ex-nora, Xuxa Meneghel, que é a mãe de sua neta Sasha Meneghel – herdeira do seu filho Luciano Szafir. Em entrevista no Link Podcast, ela contou que as duas não são muito próximas por causa da rotina corrida de ambas, mas que admira a ex-nora.

“Olha, não mantenho tanto porque ela mora no Rio e eu moro aqui [São Paulo]. Mas sim, em festas e aniversários, a gente se fala. Ela trabalha e eu também! Não dá tempo. Eu gosto muito dela! Admiro muito”, afirmou ela.

Recentemente, Beth Szafir comoveu ao relembrar a morte de sua filha Alexandra, que faleceu aos 50 anos em 2016. Em um evento do reality show Os Szafirs, ela contou como superou o luto. "Olha, eu fiz um esforço muito grande para ser um pouco mais leve, porque a gente precisa se policiar e guardar a sua dor para si própria. As pessoas não aguentam. E eu tenho uma família toda por trás e milhões de amigos, que me ajudaram muito e ainda ajudam. Mas até hoje tenho uma profunda tristeza que não demonstro. Por que? Porque é só minha. Então acho que é isso, tenho muita sorte de ser assim", falou.

Alexandra faleceu depois de ficar três dias internada com SARA (Síndrome da Angústia Respiratória Aguda). A irmã de Luciano lutava contra a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) havia 10 anos.

Sasha Meneghel exibe boa forma em fotos de biquíni

Sasha Meneghel usou as redes sociais nesta quarta-feira, 7, para compartilhar alguns cliques inéditos de sua viagem a Curaçao. Ela visitou a ilha caribenha no mês passado ao lado do marido, o cantor João Figueiredo.

Aproveitando as lindas paisagens, a modelo tirou lindas fotos, e decidiu abrir o álbum de viagem em seu perfil no Instagram. Além de posar agarradinha com o amado, a filha de Xuxa Meneghel também exibiu seu corpo sarado ao surgir de biquíni.

"Algumas fotos que não postei da viagem de Curaçao", escreveu a artista na legenda da publicação, recebendo diversos elogios dos seguidores.