Benedita Zerbini surge em cliques raros ao lado dos pais Regina Casé e Luiz Zerbini

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 19h00

Nesta quinta-feira, 23, Regina Casé (68) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de como foi o aniversário da filha, Benedita Zerbini (33).

A atriz publicou dois cliques raros onde a herdeira aparece ao seu lado e ao lado de seu ex-marido e pai da menina, Luiz Zerbini (63), curtindo a festinha que fez para celebrar a chegada de mais um ano de vida.

Na legenda dos posts, Regona apenas escreveu: "Minha filha Benedita e seu pai Luiz Zerbini", na foto de Benedita com o pai e "Benedita e sua mãe, no caso eu...", em sua foto com a filha.

Os postas chamaram atenção da web, fazendo os seguidores da artista comentarem no post: "Foto linda! Daquelas pra botar num porta-retrato", escreveu um. "Muito lindos!", falou outro. "Muito abençoada a sua família!", disse um terceiro.

Confira os cliques raros de Benedita Zerbini ao lado dos pais Regina Casé e Luiz Zerbini:

