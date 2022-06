Bela Gil fala sobre os rumores de ser vice-governadora de Fernando Haddad

Bela Gil dá sua opinião sobre a possibilidade de ser chamada para ser vice-governadora nas próximas eleições

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 11h16

A apresentadora e chef de cozinha Bela Gil surpreendeu ao comentar sobre os rumores de que poderia ser convidada para ser vice-governadora na chapa de Fernando Haddad nas próximas eleições. Em conversa com o jornal Folha de S. Paulo, ela contou que ainda não recebeu o convite, mas ficaria feliz.

“Se esse convite for feito, eu ficaria muito honrada, muito feliz, com certeza. Ouvi falar dessa história, mas ainda não conversei com o Haddad sobre isso”, disse ela.

Vale lembrar que o pai dela, Gilberto Gil, já foi ministro da cultura entre 2003 e 2008. Ela também já pensou em se candidatar para ser deputada, mas desistiu.