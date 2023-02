Bárbara Labres curte dia de praia e ostenta corpão com barriguinha definida

DJ Bárbara Labres foi flagrada curtindo o dia de muito calor nas areias do Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira, 3, a DJ Bárbara Labres (26) não deixou o clima quente do Rio de Janeiro bater e foi direto para a praia espantar o calorzão! A artista foi flagrada nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade maravilhosa, praticando alguns esportes e tomando um bom banho de mar.

Curtindo o dia de muito sol carioca em grande estilo, a artista apostou em um top preto e branco, com uma bermuda e completando o look com uma tiara na cabeça para poder segurar o cabelão. A DJ roubou a cena por conta de sua barriga definida e o corpaço escultural.

Além disso, Bárbara Labres ostentou o corpão todo tatuado, exibindo suas curvas mais que definidas, enquanto jogava bola com amigos na areia da praia, sendo flagrada pelo paparazzo que estava presente no local.

Bárbara Labres na praia - Fabrício Pioyani / AgNews

