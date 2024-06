Bárbara Evans revela mais detalhes sobre suas cirurgias plásticas

"Não estou feliz", disse a influenciadora em suas redes sociais; Bárbara Evans já rebateu críticas pelas cirurgias mais de uma vez

Bárbara Evans decidiu falar um pouco mais, nesta segunda-feira, 17, sobre suas cirurgias plásticas que fará para reparar as mudanças no corpo depois de suas gestações. A influenciadora é mãe de Ayla, de 2 anos, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de 6 meses e durante a gestação dos gêmeos a modelo ganhou 23 kg, e depois do nascimento, já eliminou 17 kg.

E apesar da perda de peso, ela ainda não está feliz com o seu corpo e falou sobre nas redes sociais: "Não vou contar o dia, tem muita gente com inveja e ruim nesse mundo, então prefiro não contar. Eu vou fazer mamoplastia, vou trocar meu silicone, colocar outro, fazer o corte em T pro peito subir. Vou fazer abdominoplastia pra tirar a flacidez que as duas gestações deixaram. Mas eu tenho uma diástase muito grande, então vamos cuidar disso também. Vou lipar a barriga, coxa, e as costas", detalhou.

"Eu vou fazer isso tudo sim. Não estou feliz. Os meninos estão com 7 meses, estão todos bem, Ayla está ótima, e a mamãe também precisa se cuidar. Respeito quem deseja se aceitar depois da gestação, mas comigo é diferente", explicou.

Ainda neste final de semana, a filha de Monique Evansrebate críticas dos internautas pelo julgamento aos procedimentos estéticos. Fazendo a linha síncrona, a influenciadora rebateu internautas que apontaram que a influenciadora digital talvez não precisasse de tantas operações. "Deixa eu falar com as mal-amadas: quem decide se meu corpo está bom ou não sou eu".

"Se ninguém está vendo, problema [deles], eu estou e se posso e tenho condições de fazer, vou fazer, sim, principalmente subir meus peitos, que agora só olham para baixo. Para de se meter na vida dos outros, que tenho certeza que, se você tivesse dinheiro [faria o mesmo]", disse Bárbara.

“Só esqueceram de falar o principal: o corpo é meu. Isso mesmo. Vão lavar uma louça, esfregar um chão e me deixa com meu corpinho, que vou ficar bem gostosa. Hoje em dia o povo fica muito doido, acha que tem o direito de falar da vida alheia. Não vou nem ficar me justificando, porque, além de não precisar, não tenho saco", finalizou.

Bárbara Evans teve filho internado na UTI recentemente

Antônio, um dos gêmeos de Bárbara Evans, passou 11 dias internado, sendo 10 deles na UTI pediátrica, recentemente. O pequeno foi diagnosticado com bronquiolite e correu até mesmo o risco de ser entubado. No último dia 12, ele teve alta hospitalar e sua mamãe compartilhou detalhes dos desafios durante a hospitalização do menino, e emocionou ao comemorar sua recuperação.