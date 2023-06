Bárbara Borges e Iran Malfitano entregam diferenças em namoro após os 40: 'Experiências'

Bárbara Borges e Iran Malfitano revelaram que estão namorando no início de 2023, em entrevista à CARAS Brasil, eles falaram sobre a paixão madura

O Dia dos Namorados é celebrado nesta segunda-feira, 12, e diversos casais famosos vão passar a data juntos. Bárbara Borges (44) e Iran Malfitano (41) revelaram que estão namorando no primeiro dia de 2023. Os dois se conheceram durante a temporada de 2003 de Malhação. Em entrevista à CARAS Brasil, o casal revelou que na época não eram nem amigos próximos, mas se tratavam com carinho e respeito. "Experiências", afirmou a atriz.

Durante Malhação, os dois jamais imaginavam que viveriam um romance depois de duas décadas. Eles se reencontraram em A Fazenda 14, reality show do qual Bárbara Borges saiu campeã. "Eu e Iran nos conhecíamos há 20 anos mas não eramos amigos próximos. Na época estávamos em outros relacionamentos então não houve interesse de nenhuma parte. Sequer tínhamos o telefone um do outro. Mas sempre que nos encontrávamos nos tratávamos com muito carinho".

Eles ainda falaram sobre as diferenças em iniciar um namoro depois dos 40 anos. "Se apaixonar em qualquer idade é ótimo!! É tão gostosa a sensação do coração acelerado por alguém, o pensamento na pessoa a todo momento, o sorriso que não sai do rosto… sentimos as emoções a flor da pele como um casal de qualquer idade descobrindo o amor pela primeira vez mas sem dúvida se apaixonar depois dos quarenta, com todas as experiências que já tivemos , traz um contraponto de maturidade e tranquilidade", afirmou ela.

O casal ainda falou sobre a relação com os filhos de ambos, que são frutos de relacionamentos anteriores. "Nós amamos nossa vida em família. As relações são construções diárias e a relação com nossos filhos é muito amorosa e cuidadosa. Eles são crianças maravilhosas e quando estamos todos juntos é muito divertido. Eles brincam e se dão super bem". Eles falaram sobre os planos para o futuro, que são viverem juntos o real que é o agora.