Bad Bunny anuncia pausa na carreira após ser eleito cantor do ano; Veja o motivo!

Cantor do ano Bad Bunny abre o jogo sobre decisão arriscada de parar carreira no auge

O porto-riquenho Bad Bunny (28), considerado o artista do ano de 2022, decidiu surpreender todos os seus fãs ao revelar que planeja uma pausa na sua carreira, mesmo no auge, dominando e quebrando recordes nas paradas musicais do mundo todo.

Em uma entrevista para a revista Billboard, o artista do ano revelou o motivo por trás da decisão tão surpreendente. “2023 é para mim, para minha saúde física, minha saúde emocional respirar, curtir minhas conquistas. Nós vamos comemorar. Vamos para cá, vamos para lá, vamos para o barco”, revelou Benito. “Tenho alguns compromissos esporádicos e vou ao estúdio, mas não há pressão. Lembre-se de você, cabrón. Você trabalhou muito”, completou.

O ano de 2022 realmente foi provavelmente o melhor ano da vida de Benito Antonio Martínez Ocasio. Ao lançar seu quarto álbum de estúdio, “Un Verano Sin Ti”, que foi extremamente aclamado e premiado, indicado à categoria de “Álbum do ano”, pelo Grammy, foi responsável por alcançar marcas inéditas para um artista latino nos Estados Unidos.

“No começo de tudo, eu nem sabia como me comportar, o que fazer. Foi tipo: ‘Espere um minuto, cara. Sou famoso, tenho que agir assim, tenho que me esconder, tenho que fingir’. Mas não. Eu não era eu, e foi assim. Nunca sonhei em ser o maior ou o número 1. Eu simplesmente queria fazer o que faço. Se eu tivesse que viver minha vida cantando para 100 pessoas todo fim de semana, ficaria perfeitamente feliz com isso”, refletiu, sobre as mudanças de sua carreira.