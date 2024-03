Ayrton Senna já revelou segredo para ser forte e admirado em todo o mundo

Capa da CARAS Brasil em abril de 1994, Ayrton Senna revelou segredo de ser forte e admirado em todo o mundo.

Ayrton Senna completaria 64 anos nesta quinta-feira, 21. Ídolo da história do automobilismo brasileiro, o piloto conquistou uma multidão de fãs ao redor do mundo e se tornou dono de títulos em competições importantes. Nascido em 1960, em São Paulo, levou o nome do Brasil para além das fronteiras e é considerado imortal.



Capa da Revista CARAS em abril de 1994, o ícone revelou o segredo para ser forte e surperar dias dificéis. Além disso, ele contou como se tornou admirado e referência para os atuais nomes em destaque no esporte mundial que o consagrou, como Lewis Hamilton (39).



"Existem momentos em que a alternativa é você se concentrar no seu trabalho, ou em alguma outra alternativa que esteja ao seu alcance, te absorvendo. Existem momentos em que, absolutamente, você tem é que lidar com o problema, recionalizar aquela parte do coração e assimilar aquela realidade, seja como for. Ela é uma realidade", contou.

+ 'Herói nacional': Relembre a trajetória do inesquecível Ayrton Senna



Tricampeão na categoria de piloto de Fórmula 1, em 1988, 1990 e 1991, o também empresário começou sua carreira em competições de kart em 1973 e alcançou o estrelato nos principais circuitos. Sua paixão pelo esporte era inquestionável, a ponto de ter o equilíbrio necessário entre a emoção e a razão. "Ali é muito amor que tenho pelo que faço", afirmou.



Fora do campo profissional, Senna teve a vida amorosa em destaque. Ele namorou famosas como Xuxa (60) e Adriane Galisteu (50. Também foi casado com Lilian de Vasconcelos. Na entrevista, el destacou ser uma pessoa justa e livre de julgamentos precipitados em seus relacionamentos.



"Acho que nada melhor do que a própria vida, as situações, as experiências, para formar um banco de informações que possibilite entender melhor, no global, o que é realmente importante num relacionamento a dois, o que é 100% importante, o que é 90% importante, o que é 50% importante. Enfim, o que dá para você aceitar o que não é aceitável e assim por diante. É todo um processo, que está rolando aí", concluiu.