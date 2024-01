Avião com Sthefany Brito faz pouso emergencial: "Foi bem grave"

Avião com Sthefany Brito faz pouso emergencial durante vôo e a atriz relata o ocorrido em suas redes sociais; saiba o que aconteceu!

A atriz Sthefany Brito passou por um susto durante um vôo com seu marido, Igor Raschkovsky, com destino à Paris, na França, nesta quarta-feira, 10. Em suas redes sociais, a irmã de Kayky Brito contou que seu avião precisou fazer um pouso de emergência após uma das passageiras passar mal.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a artista contou que o ocorrido aparentou ser sério. "Pela primeira vez na vida a gente teve que fazer um pouso de emergência. Uma mulher passou mal no nosso avião. A gente não viu exatamente o que aconteceu, eu vi meio por alto, parece que ela teve parada cardíaca. Demoraram para tirar ela do avião porque tinham que estabilizar ela. Ou seja, estava ruim", contou Sthefany, que teve que fazer uma parada na Espanha.

"A gente ficou umas três horas paradas lá em Maiorca, então atrasou muito. Conclusão, todo mundo que tinha conexão, inclusive nós, perdeu [o vôo]. Não sei exatamente o que aconteceu com ela, mas enfim, rezando para ela ficar bem. Eu vi pelo andar de tudo que foi bem grave, não estavam conseguindo tirar ela do avião. Parece que foi bem feio", finalizou a atriz, que ficou a espera de seu próximo vôo para chegar ao destino final.

Sthefany Brito teve briga feia com cunhada, Tamara Dalcanale

Em dezembro, foi revelado que a atriz Sthefany Brito e Tamara Dalcanale, mãe do filho do ator Kayky Brito, já protagonizaram uma briga feia. De acordo com informações da coluna Mariana Morais, do 'Correio Brasiliense', a relação entre a família do ator e a mãe do filho do artista não é das melhores. A confusão aconteceu quando o ator estava internado no hospital.

Testemunhas que estavam no local disseram que Sthefany Brito chegou a partir pra cima da cunhada. Ela foi contida pelo marido, Igor Raschkovscky, e por seguranças do hospital. A família do ator não queria que Tamara Dalcanale visitasse o galã quando ele estava se recuperando do grave atropelamento que sofreu.

De acordo com a colunista, a mãe do filho do ator também foi acusada de entrar pela porta da frente do hospital para ser fotografada e aparecer na mídia. "Eles acham que ela atrapalha a carreira dele, porque ela está em Curitiba e levou ele pra lá", teria dito uma pessoa próxima à coluna.