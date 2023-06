Atriz poliglota estreia no Globoplay e reflete: 'O mais importante não é a fama'

Em entrevista à CARAS Brasil, Isa Salmen celebra série no Globoplay e ressalta a importância dos estudos

Contando os minutos para sua estreia no Globoplay, a atriz e advogada Isa Salmen diz ter encontrado na arte sua realização profissional e um espaço para usar toda sua vocação. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista poliglota celebra a expansão dos streamings e ainda revela já ter recebido convites para trabalhar em países da Europa. "O mais importante não é que eu tenha fama, mas sim, que eu possa fazer minha arte da melhor forma."

"Foi a primeira vez que eu fiz um projeto para o streaming mesmo", acrescenta a artista sobre a série Fim, projeto do Globoplay inspirado no livro homônimo de Fernanda Torres. "Streaming e cinema são muito diferentes de novela e TV, temos mais tempo, então temos um olhar mais refinado e mais tempo para se preparar."

Na trama, Salmen interpreta Portenha, uma mulher argentina que se comunica em espanhol e se envolve com o personagem de Fábio Assunção. Apesar de já ter trabalhado em projetos como Os Dez Mandamentos e Gênenis, na Record, e Malhação Viva a Diferença, Segundo Sol e Amor de Mãe, na Globo, a atriz afirma que contracenar com atores renomados sempre traz mais ensinamentos.

Leia também:Roberta Rodrigues destaca protagonismo negro em série do Globoplay

A atriz possui uma formação bastante extensa, incluindo cursos em Nova York, Roma e Rio de Janeiro, e é fluente em quatro idiomas além do português: inglês, espanhol, francês e italiano. Nos cinemas, ela usa a proficiência em italiano para viver sua personagem no filme Duetto, que estreou nos cinemas com nomes como Marieta Severo, Rodrigo Lombardi e Gabriel Leone no elenco.

Para ela, os streamings abriram oportunidades para explorar mais seus estudos e novos projetos. "No começo eu não via muita diferença em ser poliglota, por causa da hegemonia da TV onde nós falamos só português, me sentia frustrada. Embora eu tenha uma paixão particular pelo streaming e cinema, sempre quis fazer tudo."

Salmen ressalta que os estudos são de extrema importância para qualquer profissão, e que na atuação não é diferente, por isso, está sempre se atualizando. Antes de sua formação em cinema e artes cênicas, a atriz cursou a faculdade de Direito e se pós-graduou em Marketing. Após um intercâmbio, ela percebeu que seria infeliz na profissão e, com o apoio dos pais, se mudou para o Rio de Janeiro a fim de começar a carreira.

"Hoje vemos pessoas pegando lugares de atores sem ter uma formação. Imagina um médico que vai te atender e não estudou para isso. Você vai confiar? É a mesma coisa. O mínimo que o ator pode fazer é se preparar, e os atores nunca param de se preparar", completa ela, que diz ter recebido convites para projetos na Espanha e Portugal, apesar de não poder revelar muito ainda.

Além do trabalho como atriz, Salmen afirma que usa suas redes sociais como uma segunda fonte de renda, e também como um meio de aproximação do público. Para ela, é importante a interação mostrando os bastidores de seu trabalho, dando dicas de viagens e também compartilhando momentos ao lado da família e amigos. "O público quer ver isso e eu gosto de estar próxima deles."