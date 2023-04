Roberta Rodrigues destaca protagonismo negro em série do Globoplay: "Necessária"

Em entrevista à CARAS, Roberta Rodrigues refletiu sobre ter conquistado papel de protagonista para estrelar serie Veronika

Depois de mais de 20 anos de carreira, a atriz Roberta Rodrigues (40) está radiante com a conquista de sua primeira protagonista em uma grande produção. A artista será estrela da série Veronika, do Globoplay, com estreia prevista para 2025.

Durante a festa de encerramento das gravações da série, que aconteceu neste domingo, 16, no Cais do Oriente, no Rio de Janeiro, a carioca falou um pouco sobre o projeto, que conta com um elenco majoritariamente negro.

Para Roberta, Veronika chega em um momento de afirmação de seu talento enquanto atriz e de profissionais que produzem roteiros originais. "Essa é uma série muito necessária. Não só por sua trama, que é incrível, muito bem escrita e produzida, mas por reunir um elenco talentosíssimo e majoritariamente negro. Somos os protagonistas ", disse ela à CARAS Brasil.

A atriz aproveitou para refletir sobre as oportunidades de trabalho oferecidas para pessoas negras e garantiu que é muito mais do que os estereótipos impostos à comunidade.

"Foi muito importante para mim. Porque sou uma artista, posso fazer o que eu quiser, posso interpretar qualquer personagem. Porque a cor da minha pele e de onde eu vim, não diz nada, não me nega nada no meu trabalho", declarou ela, que cresceu na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro.

Leia também: Roberta Rodrigues abre o coração e comemora nova idade da filha: 'Energia positiva'

Na série, Roberta irá interpretar Veronika, uma moradora de comunidade que acaba se envolvendo com o crime organizado. Vencendo as adversidades, ela alcança grandes conquistas e se torna uma advogada criminalista bem sucedida do Rio de Janeiro. No entanto, em determinado momento da história, ela se vê numa encruzilhada, dividida entre a lei e o crime.

Vale destacar que a série Veronika também marca uma belíssima parceria entre o Globoplay e a produtora AfroReggae Audiovisual. Além de Roberta, também estão confirmado no elenco nomes como Marcelo Serrado, Mariana Ximenes, Cissa Guimarães, Leticia Spiller.

Foto: Cesar Diogenes

Foto: Cesar Diogenes

Foto: Cesar Diogenes

Foto: Cesar Diogenes