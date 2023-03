Roberta Rodrigues abre o coração e comemora nova idade da filha: 'Energia positiva'

A atriz Roberta Rodrigues realizou festão de 250 convidados para aniversário de seis anos de sua filhinha, Linda Flor

A atriz Roberta Rodrigues (38) entrou em clima de celebração neste último final de semana. Isso porque sua filhinha, Linda Flor, completou seis aninhos em uma festa para 250 convidados, em um sítio de Vargem Grande, no Rio de Janeiro.

O evento teve como tema a série Wandinha, sucesso entre o público infantil da Netflix. A festinha rendeu por 11 anos e reuniu amigos e familiares da artista, que não economizou nos elogios para a herdeira.

"Flor era só alegria! Trouxemos a Própria Wandinha para deixar a festa ainda mais animada. Fizemos em um sítio e rolou das 11 da manhã até 10 da noite. Foi uma dose cavalar de amor, muito amor", afirmou ela.

E completou: "A minha filha é isso. A Linda Flor é uma surra de energia positiva. Ela tem uma alegria, uma presença. Ela consegue transmutar o local que está".

Para o aniversário, Linda Flor escolheu usar um cabelo com tranças igual a Wandinha, personagem do filme "Ela pirou, amou e se divertiu", disse Roberta. "As festas da minha filha nunca é somente uma festa. É uma celebração", finalizou.

Vale destacar que Roberta acaba de ser anunciada como a protagonista da série Veronika, do Globoplay. Criada por José Junior, com direção de Vera Egito e Silvio Guindane, a produção mostrará a rotina de uma advogada que mora em uma comunidade do Rio de Janeiro.

"Essa protagonista não é sobre a Roberta. É sobre todas as pessoas pretas que não tiveram esse lugar. Não é sobre cota, é sobre o nosso lugar de direito. Até bem pouco tempo, eu não me via nesse lugar de grandiosidade", disse ela em entrevista recente ao jornal O Globo.

Veronika marca um novo momento na carreira de Roberta que, depois de mais de 20 anos de carreira, será protagonista de uma produção. Ela irá atuar ao lado de nomes como Ícaro Silva, Maria Ceiça, Marcelo Serrado e Marcello Mello Jr.

Confira as fotos do evento:

Aniversário de seis anos de Linda Flor, filha da atriz Roberta Rodrigues (Foto: Dani Badaró)

