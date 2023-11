Atriz Elizangela será velada no Rio de Janeiro em cerimônia aberta ao público

A atriz Elizangela, que morreu aos 68 anos na última sexta-feira, 3, será velada em cerimônia aberta ao público, no Rio de Janeiro; saiba os detalhes

A atriz Elizangela, que morreu aos 68 anos na última sexta-feira, 3, terá cerimônia de despedida aberta ao público. A artista, que era ícone das novelas da Globo, faleceu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória em Guapimirim, na Baixada Fluminense.

Em nota à imprensa, a assessoria da estrela trouxe informações sobre o velório, que acontecerá neste sábado, 4, no Rio de Janeiro. "Com profundo pesar que informamos o falecimento da nossa grande atriz Elizangela. O velório ocorrerá no Crematório do Cemitério da Penitência, neste sábado (4) das 13h às 17h, na capela ecumênica 1 do cemitério vertical. A cerimônia de despedida da atriz será aberta ao público das 13h às 15h e reservada aos amigos e familiares das 15h às 17h, quando o corpo da Elizangela será encaminhado para cremação. Agradecemos a todos pela presença na despedida e pelas mensagens de carinho".

A morte de Elizangela foi confirmada pela Prefeitura Municipal de Guapimirim, que soltou um comunicado lamentando o falecimento. Eles informaram que a artista deu entrada no hospital após sofrer uma parada cardiorrespiratória e tentou ser reanimada pela equipe médica. No entanto, ela acabou não resistindo.

"A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade", disse a nota.

Relembre a trajetória de Elizangela

Veterana na televisão, Elizangela iniciou a sua carreira ainda criança na TV Excelsior. Com apenas 7 anos, ela foi chamada para protagonizar o programa ao vivo 'A Outra Face do Artista'. Mais tarde, ela também participou de programas como 'Jornal Infantil Excelsior', 'Futurama' e 'Essa Gente Inocente', na mesma emissora.

A carreira da artista na Globo somente se iniciou em 1966, quando ela foi assistente de Pietro Mario no programa infantil 'Capitão Furacão'. Logo em seguida, ela foi chamada para participar de outros filmes e programas, como 'Show da Cidade', 'Quelé do Pejéu', 'O Enterro da Cafetina' e 'Vale do Canaã'.

Sua estreia nas telenovelas aconteceu aos seus 15, quando ela participou de 'O Cafona', em 1971. Ela também participou de ambas as versões de 'Roque Santeiro', além de diversas outras novelas de sucesso entre 1970 e 2000. Entre elas estão: 'Pecado Capital' (1975), 'Locomotivas' (1977), 'Feijão Maravilha' (1979), 'Jogo da Vida' (1981), 'Paraíso - 1ª versão' (1982) e 'Pedra sobre Pedra' (1992).

Entre 1993 e 1996, Elizangela ficou fora da Globo e trabalhou nas novelas 'Éramos Seis' e 'As Pupilas do Senhor Reitor', ambas do SBT. Porém, em 1997, ela retornou à antiga emissora para participar de 'Por Amor', e permaneceu até o fim de sua vida.

Já nos anos 2000, ela participou de 'Senhora do Destino' (2004), 'A Lua Me Disse' (2005) e 'A Favorita' (2008). Em 2010, ela trabalhou no remake de 'Ti-Ti-Ti', como Daguijane de Oliveira, também conhecida como Nicole. Em seguida, ela também participou de 'Aquele Beijo' (2011), 'Salve Jorge' (2012), 'Império' (2014) e 'A Força do Querer' (2017). Seu último trabalho na televisão foi em 'A Dona do Pedaço', de 2019, escrita por Walcyr Carrasco.