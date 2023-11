Relembre a trajetória da atriz Elizangela, que morreu aos 68 anos

Ícone das novelas da Globo, a atriz Elizangela, morreu aos 68 anos nesta sexta-feira (3); relembre sua trajetória!

A atriz Elizangela, ícone das novelas da TV Globo, morreu nesta sexta-feira, 3, aos 68 anos. A artista faleceu devido a uma parada cardiorrespiratória em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Veterana na televisão, ela iniciou sua carreira brilhante ainda criança e cresceu até trilhar uma longa estadia na TV Globo.

Nascida em 11 de dezembro de 1954, Elizangela começou na TV Excelsior com apenas 7 anos de idade, quando foi chamada para protagonizar o programa ao vivo 'A Outra Face do Artista'. Mais tarde, ela também foi convidada a participar de programas como o 'Jornal Infantil Excelsior', 'Futurama' e 'Essa Gente Inocente', na mesma emissora.

A atriz iniciou na Globo em 1966, porém por trás das câmeras. Seu primeiro emprego foi como assistente de Pietro Mario, no programa infantil 'Capitão Furacão'. Na época, ela também foi chamada para participar do programa de variedades 'Show da Cidade', além de filmes como 'Quelé do Pejéu', 'O Enterro da Cafetina' e 'Vale do Canaã'.

Sua estreia nas telenovelas aconteceu aos seus 15 anos, quando ela passou a integrar o elenco de 'O Cafona', de Bráulio Pedroso, em 1971. Em seguida, ela passou a participar de diversos projetos da TV Globo, incluindo a novela 'Bandeira 2', além de teleteatros e comédias especiais da emissora, como 'O Médico e o Monstro', 'A Megera Domada', 'Tartufo, o Impostor','Medeia', 'Feliz na Ilusão' e 'Somos Todos do Jardim de Infância'.

Em 1975, Elizangela fez parte da primeira versão de 'Roque Santeiro', censurada às vésperas da estreia, como Tânia, filha de Sinhozinho Malta. Dez anos depois, quando uma nova versão da novela foi ao ar, ela viveu outro papel criado especialmente para ela: a Marilda.

A seguir, a artista participou de outras diversas novelas da TV Globo, incluindo 'Pecado Capital' (1975), 'Locomotivas' (1977), 'Feijão Maravilha' (1979), 'Jogo da Vida' (1981), 'Paraíso - 1ª versão' (1982) e 'Pedra sobre Pedra' (1992). Por três anos, entre 1993 e 1996, Elizangela ficou fora da emissora e trabalhou em 'Éramos Seis' e 'As Pupilas do Senhor Reitor', do SBT. Ela retornou em 1997 para participar em 'Por Amor'.

Já nos anos 2000, a artista participou de 'Senhora do Destino' (2004), 'A Lua Me Disse' (2005) e 'A Favorita' (2008). Em 2010, ela trabalhou no remake de 'Ti-Ti-Ti', como Daguijane de Oliveira, também conhecida como Nicole. Em seguida, ela também participou de 'Aquele Beijo' (2011), 'Salve Jorge' (2012), 'Império' (2014) e 'A Força do Querer' (2017).

Seu último trabalho na televisão foi em 'A Dona do Pedaço', de 2019, escrita por Walcyr Carrasco. Elizangela quase integrou o elenco de 'Travessia', de Glória Perez, em 2022, mas foi cortada do elenco por se recusar a tomar a vacina contra a covid-19.