Atriz de Rensga Hits!, Jeniffer Dias revela que foi sequestrada: ‘Muito assustada’

A atriz Jeniffer Dias revelou que foi sequestrada por homens encapuzados neste final de semana: ‘Eles me renderam’

A atriz Jeniffer Dias, que interpretou a personagem Thamyres na série Rensga Hits!, revelou que foi sequestrada na madrugada deste domingo, 5, no Rio de Janeiro. Ela relatou que estava voltando do ensaio de carnaval de uma escola de samba quando foi rendida por homens armados e encapuzados. Ela ficou com os criminosos por cerca de duas horas antes de ser libertada.

O relato de Jeniffer foi feito em suas redes sociais. “Nessa madrugada, voltando do ensaio da Mangueira, fui surpreendida por homens encapuzados e armados quando chegava em minha casa. Eles me renderam, levaram meu carro e me colocaram no outro carro que estavam. Fui sequestrada, fiquei quase duas horas em completo pânico sob ameaças. Depois desse tempo, eles me deixaram sem nenhum pertence e pegaram todas as minhas senhas. Consegui chegar até minha família e a partir daí realizei todos os trâmites legais”, disse ela.

E completou: “Atenção, amigos: estou sem meu celular, logo, fiquem atentos a qualquer tentativa de golpe em meu nome. Desde já, agradeço a preocupação. Mesmo ainda muito assustada, estou me cuidando e resolvendo tudo por aqui”.

Jeniffer Dias é noiva do humorista Yuri Marçal.

Famosos apoiam Jeniffer Dias após susto

Nos comentários do relato de Jeniffer Dias sobre o susto nesta madrugada, vários famosos deixaram recados de apoio e carinho para a artista. Regina Casé declarou: “Ô amor… que barra! Se a gente puder ajuda, avisa”. Debora Bloch comentou: “Meu Deus! Como você está? Precisa de alguma coisa?”. Fernanda Paes Leme comentou: “Ôh amiga do céu… Fica bem, estou aqui qualquer coisa”. Giovanna Lancellotti escreveu: “Amiga, te amo! Fica bem! Estou aqui se você precisar”.

Cacau Protásio escreveu: “Meu Deus! Que bom que já está em casa”. Alice Wegmann comentou: “Jeni, todo carinho e que seu coração fique em paz logo. Sinto muito pelo susto. Força para vocês”. Gabi Medvedovski comentou: “Querida, muita força! Que você se recupere e fique bem logo”.