Atriz de Marisol revela que perdeu papel na Globo e aponta motivo

A atriz Adriana Ferreyr (40), conhecida por estrelar a novela Marisol, do SBT, revelou que por pouco não protagonizou a icônica minissérie Presença de Anita, da TV Globo. A produção é lembrada até hoje como um dos grandes sucessos da emissora carioca.

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriana relembrou a oportunidade e contou que foi convidada para fazer testes para a personagem Anita, que acabou ficando com a atriz Mel Lisboa.

"Eu lembro que eu fiquei entre três atrizes para fazer a personagem Anita, da minissérie Presença de Anita. Eu fiz até o último teste", contou ela, que na época havia deixado Salvador para tentar carreira artística no Rio de Janeiro.

Segundo a baiana, que começou a trabalhar profissionalmente como atriz desde os nove anos, ser virgem pode ter atrapalhado na escalação, já que visualmente ela tinha o mesmo perfil que Mel. " É o perfil que eles buscavam, mas na hora que o diretor me perguntou: 'Você é virgem?'. Eu respondi que sim, acho que foi aí que eu perdi o papel ", disse ela, analisando que o papel poderia ser muito ousado para sua idade e experiência.

Nos anos 2000, Adriana Ferreyr ficou conhecida por dar vida à jovem vilã Vanessa, filha de Bárbara Paz na novela Marisol. Recentemente ela chamou atenção da mídia brasileira ao aparecer totalmente diferente durante o Festival de Cannes.

Depois de ser redescoberta por fãs brasileiros, ela confessou ter ficado um pouco surpresa com a repercussão nas redes sociais. "O pessoal está comentando que eu estou muito bonita, que estou gata e que não era tão gata com 19 anos", contou ela, que completou: "Em Marisol eu tinha 19, mas eu parecia ter bem menos. Não era desenvolvida como mulher. Então é chocante mesmo".

Atualmente, a atriz está morando nos Estados Unidos e se prepara para retomar a carreira. Ela, que também está trabalhando como roteirista em um projeto pessoal, foi escalada para participar do filme L.A I Love You, franquia que já chegou a fazer uma homenagem ao Brasil com Rio, I Love You, estrelado por Rodrigo Santoro. As graçaões iniciam no próximo ano.