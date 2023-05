Atriz de Marisol reaparece em Cannes e revela vida como empresária nos EUA

Em entrevista à CARAS, Adriana Ferreyr relembrou repercussão de sua aparição em Cannes após reprise de Marisol

A atriz Adriana Ferreyr (40), conhecida por estrelar a novela Marisol, do SBT, causou a maior comoção nas redes sociais após aparecer 20 anos depois da exibição da novela. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abriu um pouco de sua intimidade e falou um pouco de seu trabalhado como empresária, nos EUA.

O retorno de Adriana à mídia aconteceu devido a sua aparição no tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes, na França. Na ocasião, ela participou da sessão de gala do filme The Old Oak, do diretor Ken Loach.

"Eu vim aqui prestigiar alguns amigos que têm projetos e que estavam sendo indicados. Mas eu vim principalmente para participar do mercado de filmes, porque tenho alguns projetos. Além disso, também pela representação feminina, que é muito importante", disse.

"Agora eu sou roteirista, então, como mulher, roteirista e produtora, acho importante estar participando e também está apoiando as mulheres que foram indicadas aos prêmios", afirmou.

Adriana revelou ainda que, com a repercussão de sua aparição em Cannes, ela acabou recebendo muitas mensagens nas redes sociais. " O pessoal está comentando que eu estou muito bonita, que estou gata e que não era tão gata com 19 anos ", disse ela aos risos. "Eu tinha 19 anos [quando fazia Marisol], mas parecia que tinha bem menos. Não era desenvolvida como mulher. Então é chocante mesmo", completou Adriana, que na novela interpretou a vilã juvenil Vanessa.

Sobre a novela, a famosa confessou que não tem acompanhado a trama, já que não mora mais no Brasil. No entanto, ela garante que a reprise tem feito o público buscar bastante sobre ela: "Eu não assisto, mas eu recebo muitos comentários no Instagram de pessoas que adoram o personagem da Vanessa".

"O pessoal fala: 'Nossa, você me dá raiva na novela'; 'Você é muito boa atriz'. E eu agradeço os elogios ", disse ela, que admitiu: "Não estava esperando tanto".

VIDA LONGE DO BRASIL

Morando nos Estados Unidos há mais de 20 anos, Adriana Ferreyr decidiu dar uma pausa na carreira artística e seguir trabalhando como empreendedora. Por lá, ela esteve à frente de diversos negócios. "Trabalho como empresária há muitos anos, tinha um pequeno negócio quando eu mudei logo para os Estados Unidos. Cheguei a ter 21 quiosques em shoppings, que vendiam todo tipo de coisa ", contou.

"Sempre fui muito empreendedora, mas agora eu trabalho no mercado imobiliário, onde eu invisto em imóveis. Também sou sócia fundadora de uma startup de tecnologia, que atua no ramo de inteligência artificial. Estou muito feliz ", disse.

Mas depois de anos distante da indústria cultural, Adriana tem retomado aos poucos a carreira artística. Ela acaba de ser escalada para participar do do filme L.A I Love You, franquia que já chegou a fazer uma homenagem ao Brasil como Rio, I Love You, estrelado por Rodrigo Santoro. As graçaões iniciam no próximo ano.

Além disso, ela também tem trabalho no roteiro de seu primeiro filme, o qual ela está super animada para tirar do papel. "É um roteiro de comédia muito engraçado e se for feito com as pessoas que eu escrevi pensando nelas, será muito grande", declarou Ferreyr, que iniciou sua carreira nos teatros de Salvador.